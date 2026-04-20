Tribunal aplaza el recurso contra reglamento que limita licencias de conducir a mayores de 65 años

El reglamento de la Ley 63-17 limita a dos años las licencias a personas de 65 años y más. ( FUENE EXTERNA )

La Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo aplazó para el 18 de mayo próximo el conocimiento de un recurso de amparo interpuesto por un grupo de periodistas contra el reglamento del Intrant, que limita a dos años la renovación de la licencia de conducir a personas de 65 años en adelante.

Los periodistas Silvio Cabrera, José Antonio Torres, Leonardo de Jesús Heredia Castillo, Héctor Francisco Minaya Castillo y Christian Miguel Oviedo Merán depositaron un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo para que se ordene la protección del derecho colectivo de las personas mayores de 65 años a obtener su licencia de conducir por el mismo tiempo (cuatro años) que las demás personas.

El grupo, representado por los abogados Fidel Alberto Tavárez y Juan B. del Rosario, señala que en fecha 4 de enero de 2019 se emitió el decreto 6-19 sobre el reglamento de licencias de conducir, el cual establece en su artículo 21 que la vigencia de las licencias de conducir será de cuatro años hasta que su titular cumpla 65 años, y que a partir de esa edad será de solo dos años.

Explican que esta limitación fue impugnada en 2017 ante el Tribunal Constitucional por parte de la Fundación Fuprel y otros accionantes, por considerarla inconstitucional.

En ese sentido, el tribunal emitió la sentencia TC/0005/20, que declaró inconstitucional el numeral 2 del artículo 101 de la Ley 63-17, por entender que es discriminatorio y viola el derecho al trabajo y a la igualdad de los trabajadores del transporte.

"Aunque la referida sentencia del Tribunal Constitucional se refiere a los trabajadores del transporte, el principio general que establece el rechazo a la inconstitucionalidad del criterio de presunción de ineptitud por la edad sentó un precedente que ha sido ignorado por el Intrant al mantener la vigencia de dos años", indican.

Lo que se solicita

En el recurso, que fue pospuesto para el 18 de mayo a solicitud del Intrant para conocerlo con mayor profundidad, se solicita, además de mantener la vigencia de cuatro años de la licencia para las personas mayores de 65 años, la imposición de una astreinte de RD$100,000 por cada día de retardo al director del Intrant, Milton Morrison, por no ejecutar lo ordenado mediante la sentencia TC/0005/20 del Tribunal Constitucional.