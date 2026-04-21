Hombre que asesinó expareja frente a su hija de 3 años es condenado a 30 años de cárcel

Imagen para ilustrar. La víctima del feminicidio, Yasmerys Alexandra Sánchez Santana, fue ultimada frente a su niña de 3 años de edad. ( ARCHIVO )

Un tribunal colegiado de Azua condenó a 30 años de prisión a un hombre por causar la muerte a una expareja sentimental, en diciembre del 2024, frente a su hija de 3 años de edad en el municipio Las Charcas de esa provincia.

La condena le fue impuesta a Edward Manuel Alcántara Mejía, hallado culpable de quitarle la vida Yasmerys Alexandra Sánchez Santana.

Alcántara Mejía deberá pagar, además, cinco millones de pesos en favor de los querellantes y actores civiles, como justa reparación por los daños ocasionados.

La acusación establece que el 8 de diciembre del 2024, Alcántara Mejía aprovechó que su expareja se encontraba en su dormitorio en compañía de su hija de 3 años de edad y, en presencia de la niña, le propinó a la víctima 14 estocadas en diferentes partes del cuerpo que le ocasionaron la muerte.

La menor resultó ilesa

El procesado, después de haber cometido el hecho, sacó la niña de la escena del crimen y la llevó hacia la casa de una hermana, a quien le confesó haber dado muerte a la madre y le solicitó cuidar a la niña, e inmediatamente emprendió la huida.

El Ministerio Público, representado por el procurador fiscal Arodis Sánchez Bencosme, demostró ante el tribunal que el encartado actuó con premeditación y acechanza contra la víctima, en franca violación a los artículos 295, 296, 298, 30 y 304 del Código Penal Dominicano.

El Tribunal Colegiado de Azua, integrado por los jueces Camilo Segura, Adelaida Luciano y Shenia Genao, ordenó que la sentencia sea cumplida en la Cárcel Pública del Kilómetro 15 de Azua.