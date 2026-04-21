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condena 20 años prisión
condena 20 años prisión

Tribunal de El Seibo condena a 20 años de prisión a dos hombres por robo agravado

Luis Starling Montero Jiménez y Luily Florián (Luilly José) fueron arrestados tras asaltar a cuatro personas en un camino de Agua Clara, de los cuales sabían que habían cobrado un bono

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    Tribunal de El Seibo condena a 20 años de prisión a dos hombres por robo agravado
    Imagen ilustrativa. (FUENTE EXTERNA)

    Un tribunal condenó a 20 años de prisión a dos hombres que se asociaron para cometer robo agravado a cuatro personas, en hechos ocurridos en julio 2021, en el batey Agua Clara, de la provincia de El Seibo.

    Se trata de Luis Starling Montero Jiménez y Luily Florián (Luilly José), quienes fueron procesados por violación a los artículos 265, 266, 379, 382 y 383 del Código Penal Dominicano, y los artículos 66, párrafo V, y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

    • Según el Ministerio Público, con sus acciones ambos procesados incurrieron en los delitos asociación de malhechores, robo y uso ilegal de armas.

    Hechos del robo agravado

    Los hechos se produjeron el 4 de julio del año del año 202. Ambos hombres, a sabiendas de que las víctimas estaban cobrando un bono entregado por la empresa para la que laboraban, y que tendrían que desplazarse por un camino hasta Agua Clara, se escondieron a su espera en un cañaveral de la zona.

    Una vez que cada una de las víctimas cruzaba por el lugar, los dos asaltantes salieron de forma sorpresiva y, armados con pistolas, la despojaban de sus pertenencias, acción en la que fueron arrestados de manera flagrante por agentes de la Policía Nacional.

    Decisión del tribunal

    Por decisión del Tribunal Colegiado de El Seibo, presidido por la jueza Ramona Milagros Santana e integrado por las magistradas María del Carmen García González y Laura Isabel Roa Paredes, los condenados cumplirán la sentencia en la cárcel pública de El Seibo y en el Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama (CCR-15) La Romana.

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