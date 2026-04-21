Un intento de asesinato destapó una red criminal; los acusados recibieron condenas de hasta 30 años

Palacio de Justicia del municipio Higüey, provincia La Altagracia. ( ARCHIVO )

Un intento de asesinato ocurrido el 25 de marzo de 2023 en el sector Villa Cristal, en el municipio Higüey, provincia La Altagracia, destapó una estructura de crimen organizado dedicada al sicariato, narcotráfico y otros delitos, caso por el cual cinco hombres fueron condenados a penas de hasta 30 años de prisión.

De acuerdo con una nota de prensa del Ministerio Público, los acusados interceptaron al ciudadano Joel de Jesús Rodríguez Durán mientras transitaba por la calle Tercera del referido sector en un vehículo Volkswagen blanco.

Tras desmontarse de los dos automóviles en los que se desplazaban, los hoy condenados le dispararon en múltiples ocasiones con armas de fuego ilegales.

La acción quedó captada en cámaras de seguridad y en la escena fueron recolectados 17 casquillos.

Las investigaciones establecen que el ataque fue previamente coordinado. Para ello, los implicados alquilaron vehículos que utilizaron tanto en la ejecución del hecho como en el traslado de drogas. Además, rentaron un apartamento en el sector Evaristo Morales, en el Distrito Nacional, que funcionaba como centro de acopio de armas, sustancias controladas y vestimentas.

Durante las pesquisas a los condenados, las autoridades ocuparon 17.75 kilogramos de cocaína clorhidrato y 2.29 kilogramos de metilendioximetanfetamina (MDMA) (éxtasis), así como varias armas de fuego, entre ellas una pistola Glock 19 con su cargador y ocho cápsulas calibre 9 mm; una Taurus 9 mm con cargador y 15 cápsulas; y una Smith & Wesson gris, también calibre 9 mm, con su cargador y 14 cápsulas. Además, fue incautada una escopeta Mossberg calibre 12 y dos cuchillos.

Además, en el transcurso de la operación también fueron incautados varios vehículos, teléfonos celulares, prendas de vestir, diferentes documentos, así como dinero en pesos y dólares.

Condenas de hasta 30 años

Tras valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de La Altagracia condenó a 30 años de prisión a Orlando Cedeño Acosta, alias "el Light" y Omar Antonio de la Cruz, alias "Ñoño" por intento de asesinato.

Asimismo, Esterlin Rikervin Vilorio, "Gafita", identificado como el cabecilla de la red, fue sentenciado también a 30 años por patrocinio de actividades de narcotráfico.

En tanto, Neifi Neftalis Núñez y Joan Eusebio recibieron condenas de 20 años de prisión por tráfico de drogas.

El grupo formaba parte de una red dedicada, además, al secuestro, robo, sicariato, porte ilegal de armas de fuego y al tráfico de drogas, según el expediente instrumentado por los fiscales Rony Yordany Mercedes y Aneurys Castillo de Jesús.

La investigación fue desarrollada por la Fiscalía de La Altagracia, en coordinación con agentes dela Dirección Central de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Dicrim), del Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) y de la Dirección Central de Inteligencia Sensitiva, lo que permitió desarticular la estructura criminal dirigida por Vilorio.

Actualmente, este último cumple condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo, mientras que los demás implicados guardan prisión en el CCR Anamuya, en Higüey.