Tras seis años huyendo, condenan 30 años a Hans Wender Lluberes por los 454 kilos de coca en el AILA

El Segundo Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santo Domingo Este condenó este martes a 30 años de prisión a un oficial policial hallado culpable de ser el cabecilla de una red de tráfico internacional de drogas compuesta por dominicanos y venezolanos a la que en el año 2015 se le ocuparon 450 paquetes de cocaína, con un peso de 454 kilogramos.

El exteniente coronel Hans Wender Lluberes Sánchez fue condenado a la pena máxima y al pago de una multa de 50 millones de pesos a favor del Estado dominicano, indica una nota de prensa del Ministerio Público.

Los jueces del Segundo Tribunal Colegiado, Josefina Ubiera Guerrero (presidenta), Ana Miledys Taveras e Isaías Martínez, dictaron la sentencia condenatoria y ordenaron su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, en la provincia San Cristóbal.

Señala que el expediente instrumentado por la fiscal investigadora Bianca Durán precisa que, tras las investigaciones de inteligencia del Centro de Información y Coordinación Conjuntas (CICC) de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ministerio Público dio inicio a las pesquisas contra la red.

Detalla que, producto del seguimiento al grupo criminal, el 17 de marzo de 2015, un equipo coordinado por el Ministerio Público de manera conjunta con miembros del CICC-DNCD, ejecutó órdenes de allanamiento en una aeronave procedente de Venezuela tras arribar al Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), procediendo con la incautación de la droga.

En dicha nave, pilotada por Edmundo José Medina Torrealba y Francisco Javier Velasco Tory, venían como pasajeros Jesé Manuel Houtman Fonseca, José Nicolás Velásquez Murcia y Mirian de Jesús Díaz Martín, todos de nacionalidad venezolana, quienes también fueron judicializados por el caso.

Mientras que el exteniente coronel Lluberes Sánchez se encontraba en las afueras del aeropuerto para proceder con el pago a los que facilitaron la operación.

El expediente sostiene que, al percatarse de la intervención de la DNCD, y los arrestos, el ex oficial policial emprendió la huida, pero fue apresado.

En el 2019 fue declarado en rebeldía por no acudir a las audiencias. Huyó del país y el 15 de octubre de 2025 fue deportado al país desde Estados Unidos. Arribó por el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) en un vuelo procedente de Miami.

El Ministerio Público, representado por el procurador fiscal titular Milcíades Guzmán Leonardo e Ignacio Rojas, demostraron la responsabilidad penal del procesado.

Otros miembros de la red condenados

El Ministerio Público recordó que, en diciembre de 2019, un tribunal de Santo Domingo Este condenó a penas de 30, 20, 18 y 5 años de prisión a otros nueve implicados en la red de narcotráfico dirigida por Lluberes Sánchez.

El Segundo Tribunal Colegiado de esa jurisdicción condenó a 30 años de prisión a los dos pilotos de la aeronave, Francisco Javier Velasco Tory y Edmundo José Medina Torrealba. En tanto, el exsegundo teniente del Ejército de la República Dominicana (ERD), Jesús Elías Pérez Vásquez; el excapitán del ERD Roberto Segura Peña; y José Luciano, exagente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) destacado en la referida terminal aérea, fueron condenados cada uno a 20 años de prisión.

El tribunal también condenó a 18 años de prisión a Francisco Javier de Paula Mena (empleado de Servair), mientras que quienes actuaron como pasajeros, los venezolanos José Nicolás Velásquez Murcia, José Manuel Houtman Fonseca y Mirian de Jesús Díaz Marín, fueron sentenciados a cinco años de cárcel cada uno.

Violaciones

El grupo fue hallado culpable de violar varios artículos de la Ley No. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como también los artículos 66 y 67 de la Ley No. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en perjuicio del Estado dominicano.

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