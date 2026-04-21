Aquiles Jiménez es favorecido con un "no ha lugar" por caso de chaleco antibalas

Aquiles Jiménez en una imagen de archivo en el Palacio de Justicia. ( DIARIO LIBRE )

Aquiles Jiménez, exdirector de operaciones de la empresa Auris, fue favorecido con un no ha lugar por parte del tribunal que conocía la acusación en su contra por utilizar pertrechos militares.

El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero Jiménez, desestimó la acusación presentada por el Ministerio Público contra Jiménez y fundamentó su decisión en que el artículo 61 de la Ley 631-16 sobre Armas no establece el uso exclusivo de los chalecos antibalas para el ámbito militar.

Entre los alegatos de defensa que hizo el propio procesado y sus abogados, incluyó el hecho de que Auris, para la cual trabajaba, "era una agencia adscrita" al Ministerio de Defensa de la República Dominicana y que dentro de las funciones de la compañía era la de proveer "seguridad nacional". La empresa está imputada en un proceso de presunta corrupción, sabotaje y terrorismo a la red de semáforos de Santo Domingo.

En su resolución, el juez Peguero Jiménez argumenta que la Ley 631-16 atribuye al Ministerio de Interior y Policías y al Ministerio de Defensa la facultad de regular el uso de los chalecos antibalas por parte de particulares.

"En consecuencia, de cara a los elementos constitutivos del artículo 70 de la referida ley, no puede considerarse como un objeto de uso exclusivo", dijo.

Se observa que, el artículo 65 establece –continúa explicando el juez– una única prohibición, que, interpretada adecuadamente, no implica una prohibición absoluta, sino que permite el uso civil bajo autorización, restringiéndolo únicamente respecto de aquellas personas que hayan sido condenadas a penas superiores a un año".

Tiene coerción por otros casos

Aunque a Jiménez se le descargó de la acusación del uso de pertrechos militares y se le levantó la coerción que se le impuso por esos señalamientos, consistente en presentación periódica a la Fiscalía, el controversial creador de contenidos tiene la misma medida impuesta e impedimento de salir del país, por más de veinte acusaciones por difamación e injuria.

Jiménez ha sido blanco de persecución de personas de todos los ámbitos que alegan este les ha agraviado su honra a través de las redes sociales.

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Detenido en julio de 2025

Aquiles Jiménez fue detenido por uso de pertrechos militares el 22 de julio del pasado año, cuando policías interceptaron el vehículo BNW en el que transitaba por la avenida Federico Geraldino próximo a la calle Porfirio Herrera, del sector Piantini, Santo Domingo, Distrito Nacional. Días después fue puesto en libertad.

En esa ocasión fue que se le ocupó "el chaleco antibalas de color negro, marca Point Blank Enterprise, numeración HL6M080MFT.VKA.48.R, código de barra No. 12519278".

La empresa Auris es una de las siete compañías imputadas en el caso de corrupción en el que están imputados Jochi Gómez (que es el propietario) y el exdirector del Intrant, Hugo Beras.