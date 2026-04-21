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mujer condenada por homicidio
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Condenan a 15 años de prisión a una mujer que mató a otra en La Altagracia

El crimen ocurrió en La Lomita, donde la procesada fue arrestada en flagrante delito con el arma utilizada en el ataque

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    Condenan a 15 años de prisión a una mujer que mató a otra en La Altagracia
    Mallete (FUENTE EXTERNA)

    Fue condenada a 15 años de prisión una mujer que fue hallada culpable de matar a otra con un arma blanca en el sector La Lomita, del municipio San Rafael del Yuma, en la provincia La Altagracia, en el año 2024.

    El Tribunal Colegiado de La Altagracia condenó a Valeria De Los Santos Paredes por provocarle la muerte a causa de una herida en el tórax a Alejandrina Núñez Merisus (Cocota).

    De Los Santos Paredes deberá cumplir la condena en la cárcel pública para mujeres de Higüey, en la provincia La Altagracia, así como el pago de una indemnización de 5.0 millones de pesos a los familiares de la víctima.

    Cronología del caso y evidencia forense

    Según el expediente, la procesada fue arrestada en flagrante delito, el 16 de noviembre de 2024, en la calle Carlos Ozuna del indicado sector. El crimen ocurrió en medio de una discusión por asuntos personales.

    • En la escena del hecho se encontró el cuchillo, color plateado, utilizado por la procesada para herir de muerte a la víctima.

    Según el informe de patología forense, de fecha 23 de enero de 2025, el arma concuerda en cuanto a diámetro y grosor con la herida que recibió la víctima.

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