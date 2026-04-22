El juez José Rafael D´ Asís, coordinador de los Juzgados de la Instrucción de la provincia Santiago, aplazó la audiencia para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra siete motoristas acusados de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, tras una persecución el pasado viernes 17 de abril.

La audiencia fue fijada para las 9:00 de la mañana del próximo lunes 27 de abril.

La decisión fue adoptada luego de que el magistrado determinara que la defensa no había sido debidamente notificada de la querella ni de las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP).

El tribunal consideró necesario garantizar el derecho de defensa antes de continuar con el proceso.

De su lado, el órgano persecutor solicita prisión preventiva como medida de coerción contra los imputados.

Los procesados

Los procesados son: Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.

De acuerdo con el expediente acusatorio, los encartados se habrían asociado para perseguir, interceptar y dar muerte a Abreu Quezada, quien laboraba como conductor de un camión recolector de desechos.

La víctima falleció a causa de heridas de arma blanca mientras recibía atenciones médicas en el hospital Presidente Estrella Ureña.

Las investigaciones del MP establecen que el hecho se originó tras un supuesto roce vehicular en la Circunvalación Sur, en el sector Ensanche Bermúdez, de la referida provincia. Sin embargo, la defensa de los imputados establece que el origen del conflicto se debió a una supuesta deuda económica de la víctima.

Según la versión del MP, varios motoristas intentaron obligar al conductor a detenerse, pero este continuó la marcha al percibir una actitud violenta.

Asimismo, se indica que uno de los involucrados, aún prófugo, habría colocado su motocicleta frente al camión para forzar la detención, siendo arrastrada por el conductor.

Posteriormente, el grupo habría perseguido al chofer por varios kilómetros hasta interceptarlo en el Palacio de Justicia, donde intentó refugiarse.