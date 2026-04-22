Autorizan a Jean Alain viajar a Madrid, ciudad donde reside testigo estrella del caso en su contra

El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, durante la audiencia del juicio de fondo por corrupción el lunes 20 de abril de 2026. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional autorizó el levantamiento provisional del impedimento de salida del país al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, para viajar a Madrid, España, por razones de salud del acusado de presuntos actos de corrupción contra el Estado.

La presidenta del tribunal, Claribel Nivar Arias, dijo en audiencia que la autorización, desde este miércoles 22 de abril hasta el domingo 26, "no trastorna el curso" del juicio de fondo que se le sigue al exfuncionario, que se conoce miércoles y lunes.

Se recuerda que en Madrid, España, se encuentra el principal delator del caso de presunto dolo del dinero del Estado, Rafael Stefano Cano Sacco, país donde huyó antes de darse a conocer el proceso de corrupción.

Cano Sacco fue arrestado en España en 2021, ya que era buscado por su presunta implicación en dicho caso. Actualmente el testigo estrella reside en España, tras presuntamente ser puesto en libertad.

La autorización de viajar a Jean Alain

Según una comunicado de prensa del equipo de defensa de Jean Alain, pese a la oposición del Ministerio Público, el tribunal valoró el comportamiento procesal del imputado, destacando que durante casi seis años —incluidos cuatro en prisión— "no ha faltado a una sola audiencia ni incurrido en dilaciones".

Asimismo, el tribunal tomó en cuenta su historial médico documentado en diversos centros internacionales desde el año 1998, lo que sustentó la necesidad de realizar chequeos en el extranjero.

La defensa de Rodríguez precisó que su cliente continuará compareciendo ante la justicia, mientras el proceso sigue su curso en los tribunales dominicanos.

Rafael Stefano Cano Sacco

Rafael Stefano Cano Sacco, exjefe de Gabinete de la Procuraduría General de la República (PGR), es el testigo estrella del Ministerio Público en el caso de corrupción de la presunta red desmantelada mediante una operación en la que Rodríguez figura como principal imputado.

Cano Sacco fue arrestado en España en 2021, ya que era buscado por su presunta implicación en dicho caso. Posteriormente, las autoridades dominicanas solicitaron su extradición al país, sin que hasta el momento se haya concretado.

Según la acusación, Cano Sacco tenía un rol central en la estructura, participando en la gestión de pagos ilícitos, la coordinación de contrataciones irregulares y el manejo de recursos vinculados al Plan de Humanización del sistema penitenciario.

En el proceso judicial, su figura adquiere relevancia porque pasó de imputado a testigo clave, por lo que fue cuestionado por la defensa, que en el 2024 solicitó anular las pruebas relacionadas con sus declaraciones, alegado que, por estar "prófugo" y fuera del país, no puede ser testigo.

Actualmente el testigo estrella reside en España, tras presuntamente ser puesto en libertad.

El expediente del caso detalla que Rodríguez y otros procesados integraban una red criminal de corrupción que operó desde la PGR y que, según estimaciones, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.