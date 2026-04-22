Motocicleta bloqueó el camión de Deivy y desató la persecución en Santiago

El motor de Macho quedó debajo del camión de basura que conducía Deivy Carlos Abreu Quezada. ( FUENTE EXTERNA )

El bloqueo del camión de Deivy Carlos Abreu Quezada marcó el inicio de la persecución que terminó con su muerte en Santiago, según el Ministerio Público.

En la solicitud de medida de coerción, el órgano persecutor establece que Jhovanny de Jesús Metz Cruz (alias "Macho"), señalado como autor material del crimen, colocó su propia motocicleta frente al vehículo pesado para obligar al conductor a detenerse y forzarlo a bajarse.

Sin embargo, la víctima no accedió, temiendo por su vida, y continuó su trayecto, pasando sobre la moto, lo que desencadenó su "cacería" desde la entrada de la comunidad de Rafey hasta el parqueo de los jueces del Palacio de Justicia Federico C. Álvarez, donde recibió una estocada en la pierna derecha con un cuchillo tipo caza de 12 pulgadas, que le ocasionó la muerte.

De acuerdo con el testimonio de Jeury Alfredo Hernández Filión, la motocicleta de "Macho" —una Boxer negra con detalles amarillos y verdes— fue impactada y arrastrada por el camión durante el incidente. En este hecho, ningún motorista resultó lesionado, según las autoridades.

"El tipo del camión de la basura arrastró un motor y la comunidad le hizo una persecución hasta el Palacio de Justicia. Eso yo lo supe cuando vi el video en las redes sociales", relató el testigo a las autoridades.

El hombre de 31 años afirmó que el implicado es mensajero de préstamos de la compañía Inversiones Metz, una empresa familiar propiedad de un hermano identificado solo como Joan, en la que también trabaja su otro hermano, Kelvin Francisco Metz Cruz, quien también figura vinculado al caso y está preso en espera de que le dicten medida de coerción junto a los otros imputados.

Búsqueda de prófugo

Jhovanny de Jesús Metz Cruz (alias "Macho"), habría propinado la estocada mortal e iniciado la persecución contra el conductor de residuos sólidos de Santiago.

A pesar de las investigaciones, el implicado aún no ha sido apresado por las autoridades, por lo que la Policía Nacional le exhorta a entregarse por la vía que considere pertinente, a fin de responder por los hechos que se le imputan.

Todos los involucrados en el caso están siendo acusados por el Ministerio Público por asociación de malhechores y asesinato, al considerar que cada participante actuó como una "extensión del brazo ejecutor" en perjuicio de la víctima.