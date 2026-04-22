Condenado a 20 años de prisión hombre que asesinó al profesor Juan Solano en Sabana Perdida

José Andrés Rodríguez Castro deberá cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal, por la muerte del profesor Juan Solano. ( ARCHIVO )

Un tribunal de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un hombre hallado culpable de asesinar al profesor Juan Antonio Solano Betances, en un hecho ocurrido el 5 de agosto de 2024 en el sector Sabana Perdida, municipio Santo Domingo Norte.

El condenado, José Andrés Rodríguez Castro, fue sentenciado tras acogerse la solicitud del Ministerio Público, que lo procesó por violar varios artículos del Código Penal Dominicano relacionados con homicidio voluntario, así como disposiciones de la Ley 631-16 sobre control de armas, municiones y materiales relacionados.

El hecho

De acuerdo con una nota de prensa del órgano acusador, el crimen ocurrió en la calle A del residencial Elio Franco, en el referido sector, cuando Solano Betances, de 65 años, se dirigía a su residencia junto a una hermana, de 60.

En ese momento, el agresor lo atacó por la espalda, propinándole varios golpes que lo dejaron aturdido. Posteriormente, tras agredir a la acompañante de la víctima, el imputado fue a su vivienda, buscó un machete y regresó para continuar el ataque, causándole heridas corto penetrantes que le provocaron la muerte.

Los hechos quedaron grabados por cámaras de seguridad, cuyos videos fueron levantados y presentados ante el tribunal como parte de las pruebas aportadas por el Ministerio Público en el proceso.

Por decisión de los jueces Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal, Flor E. Batista Polo y José Leonel Asencio Quezada, del Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, Rodríguez Castro deberá cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.