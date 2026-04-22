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muerte de chofer en Santiago
muerte de chofer en Santiago

Conocen hoy coerción a motoristas por muerte de chofer en Santiago

El Ministerio Público solicita prisión preventiva para siete implicados

Deivy Carlos Abreu Quezada fue ultimado por una turba de motociclistas que lo persiguió por tres kilómetros

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    Conocen hoy coerción a motoristas por muerte de chofer en Santiago
    En una captura de video se observa cuando Deivy Carlos Abreu Quezada es atacado al salir del camión que manejaba. Iba en busca de refugio al Palacio de Justicia. (FUENTE EXTERNA)

    La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago conocerá este miércoles la solicitud de medida de coerción contra siete motoristas acusados de dar muerte a Deivy Carlos Abreu Quezada, de 40 años, chofer de un camión recolector de basura luego de una persecución de más de tres kilómetros tras un accidente de tránsito. 

    El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva como medida de coerción. Atribuye a los imputados responsabilidad en el crimen ocurrido el pasado viernes 17 de abril en un área de estacionamiento del Palacio de Justicia de Santiago, donde se refugió el chofer ante la persecución de que era objeto. El origen del conflicto se atribuyó, en principio, a un supuesto incidente de tránsito, mientras Abreu Quezada recogía desechos sólidos.

    La víctima falleció posteriormente a causa de las heridas, dejando en la orfandad a cinco hijos, tres de ellos menores de edad.

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    El caso ha sido calificado por el Ministerio Público, de manera preliminar, como asesinato y asociación de malhechores.

    Los acusados son: Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz. Conforme a las autoridades el autor del apuñalamiento del occiso está prófugo y es "altamente peligroso". Se trata de Jhovanny de Jesús Metz Cruz, "Macho".

    Abogado de imputados 

    En tanto que, la defensa de dos de los imputados ofreció ayer una nueva versión del origen de la tragedia

    El abogado Carlos Villanueva afirmó que el incidente no estuvo relacionado con un conflicto vial, sino con el cobro de una presunta deuda. 

    Además, indicó que sus defendidos, Kelvin Francisco Metz Cruz y Joanfry Joel Núñez, no son motoconchistas, sino cobradores vinculados a una empresa de préstamos informales.

    El jurista también señaló que la imputación de sus clientes en el caso se basa en testimonios de personas que dicen haberlos visto cerca del lugar del hecho, pero insistió en que no existen pruebas concluyentes que demuestren su participación directa en la agresión. 

     

    Condena ataque 

    En ese contexto, el presidente de la Federación Nacional de Motoconchistas (Fenamoto), Óscar Almánzar, condenó el hecho violento y aclaró que no debe generalizarse, porque esa no es la conducta de todos los motociclistas.

    Almánzar dijo que no toda persona que conduce una motocicleta es motoconchista, ya que muchos son mensajeros, repartidores o usuarios particulares.

    Asimismo, aseguró que Fenamoto mantiene procesos de depuración para sus miembros, incluyendo verificación de antecedentes y pruebas conductuales.

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