Deivy Abreu huyó durante 23 minutos antes de morir por una estocada en persecución de motoristas

Captura de video del momento en que motoristas atacan a Deivy Carlos Abreu Quezada en el estacionamiento del Palacio de Justicia de Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

Deivy Carlos Abreu Quezada, el conductor de un camión de residuos sólidos de Santiago herido el viernes 17 de abril a manos de un grupo de motoristas, huyó de sus agresores por un aproximado de 23 minutos. Murió al día siguiente como consecuencia de la estocada que le propinó uno de ellos en su pierna derecha.

Según la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, los seis apresados hasta ahora por el hecho, actuaron como "manada criminal". El órgano persecutor sostiene que los atacantes mostraron una intención clara de causar daño, que se evidenció cuando persiguieron y acorralaron a la víctima vociferando la consigna "¡Mátalo, mátalo!".

De acuerdo con la institución, los imputados Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclu González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz, accionaron con una cohesión absoluta, desde el inicio hasta el "desenlace fatal", razón por la que considera que hubo un "concierto de voluntades" dirigido a matar a Deivy Carlos Abreu Quezada.

El Ministerio Público acusa a todos los implicados de asociación de malhechores y asesinato, al considerar que cada participante actuó como una "extensión del brazo ejecutor" en perjuicio de la víctima.

Cronología del caso

De acuerdo con el Ministerio Público, el reloj marcaba las 3:00 p.m. cuando Deivy Abreu transitaba en su camión por la calle 2 del Ensanche Bermúdez. Allí fue interceptado por primera vez por Jhovanny de Jesús Metz Cruz (alias Macho), quien se encontraba a bordo de una motocicleta Boxer negra con detalles amarillos y verdes, acompañado por otra persona aún no identificada y otros motoristas.

Según las fuentes, Metz Cruz (mensajero de una compañía de préstamos) y sus acompañantes presionaron al chofer para que se detuviera, pero la violencia que mostraban hizo que la víctima temiera por su vida y continuara la marcha.

Quince minutos después, el órgano persecutor indica que la situación escaló, ya que el apodado "Macho" llegó a desmontarse de su moto y la colocó al frente del camión para forzar a Deivy a bajarse. Sin embargo, la víctima no accedió y siguió su trayecto, pasando sobre la motocicleta y arrástrandolo varios metros.

En ese escenario ningún motorista resultó lesionado, según las autoridades.

La marcha "asesina"

Como el hoy occiso no paró en el camino, otros motoristas se unieron a la persecución: Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclu González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz. El imputado Jhovanny de Jesús Metz Cruz se montó en otro motoconcho y se unió a la "caza".

El Ministerio Público detalló que, a partir de ese momento, el camión de basura fue escoltado por una turba en motocicletas que, según los videos colectados de redes sociales como Instagram, vociferaban una orden clara contra la víctima "¡Mátalo, mátalo!"

El expediente precisa que Deivy Abreu Quezada llegó al parqueo del Palacio de Justicia de Santiago a las 3:23 p.m., donde la turba acorraló el camión que conducía.

Según el testimonio del sargento B. R. M., encargado de la seguridad en el área, los atacantes lanzaron piedras contra el vehículo mientras otros se acercaban para bajar al chofer por la fuerza.

Fue en ese momento, donde Jhovanny de Jesús Metz Cruz (Macho) le propinó una estocada en la pierna derecha con un cuchillo tipo caza de 12 pulgadas. Sin embargo, a pesar de estar herido, el imputado Juan Carlos Soto Ortiz siguió agrediéndole al arrojarle piedras.

Hasta el momento, Metz Cruz continúa prófugo.

Murió el sábado en el Cabral y Báez Según el expediente, la víctima falleció el sábado 18 mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Presidente Estrella Ureña de Santiago de los Caballeros, a causa de una herida por arma blanca en el miembro inferior derecho.