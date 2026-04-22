Seguridad será reforzada en Palacio de Justicia de Santiago tras mortal agresión a conductor

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) informó el reforzamiento de las medidas de seguridad en el entorno del Palacio de Justicia Federico C. Álvarez, en la provincia Santiago.

El coordinador general de la SCJ, teniente coronel Alcántara Suero, explicó que actualmente se encuentran en un proceso de evaluación y supervisión de las áreas externas del recinto, a fin de detectar posibles vulnerabilidades y evitar hechos violentos.

Indicó que las acciones incluyen una mayor vigilancia en los alrededores del edificio, así como controles más estrictos en los accesos, especialmente en momentos de alta concurrencia durante las audiencias.

Responsabilidades

El oficial precisó que los agentes bajo su mando tienen la responsabilidad de resguardar las salas de audiencias y mantener el orden dentro de la sede judicial.

En la actualidad se trabaja en ampliar la cobertura de seguridad hacia las zonas exteriores.

"Estamos verificando toda la parte externa para evitar que situaciones como estas se repitan. En su momento estaremos ofreciendo respuestas más detalladas sobre las medidas adoptadas", sostuvo.

Desde el Poder Judicial no especificaron la cantidad exacta de agentes disponibles, aunque aseguraron que se mantendrán en constante monitoreo y coordinación para reforzar la seguridad en el área.

Estas medidas serán implementadas a raíz de la muerte del conductor de un camión recolector de basura, quien fue atacado con armas blancas en el parqueo del Palacio de Justicia, donde intentó resguardarse de un grupo de motoristas que le daba seguimiento.