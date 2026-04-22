Suprema Corte dice supera mora y que tramitación de casación se redujo de 707 a solo 27 días

Encuentro "Justicia y Medios: Modelo de gestión y resultados de la Suprema Corte de Justicia", en el que participaron, de izquierda a derecha, el coordinador general de Comunicaciones del Poder Judicial, Javier Cabreja; los jueces de la SCJ Francisco Jerez Mena, Justiniano Montero Montero y Francisco Ortega. ( FUENTE EXTERNA )

El 90% de los casos en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se resuelven en tres, seis y 12 meses y el tiempo de tramitación se redujo de manera significativa con la aplicación de la nueva ley de Casación, pasando de 707 a solo 27 días, informaron jueces de esa alta corte este miércoles.

La información fue ofrecida durante el encuentro "Justicia y Medios: Modelo de gestión y resultados de la Suprema Corte de Justicia", encabezado por los presidentes de las Primera y Segunda Sala, Justiniano Montero Montero y Francisco Jerez Mena, respectivamente. Mientras que el magistrado Francisco Ortega Polanco, representó a la Tercera Sala de ese tribunal.

Al realizar la presentación, el secretario general de la SCJ, César García Lucas, informó que actualmente la SCJ tiene 4 mil 273 casos pendientes de fallo, de estos, los más antiguos datan del año 2024 de la materia civil y comercial, que presenta un total de 2, 983 expedientes pendientes.

Expedientes por materias

Mientras que, en materia de tierras solo tiene pendiente 377 casos, penal 353, laboral 266, contencioso administrativo 225 y contencioso tributario 69, todos estos casos corresponden a los años 2025 y 2026.

El tiempo de respuestas ronda los seis a 12 meses en materia civil, penal tres meses y un día para decidir los casos de extradición; mientras en lo relacionado a las decisiones contencioso tributario, administrativo, laboral y de tierras se emiten dentro del plazo de los seis meses.

En cuanto a transparencia, el Poder Judicial cuenta con un tablero de control en el cual se puede realizar consultas en el Observatorio Judicial, ver desgloses por salas y materias, así como de expedientes activos.

Un aspecto importante destacado es la interoperabilidad con el Tribunal Constitucional para enviar de manera digital los expedientes apoderados, generando constancia de remisión automática.

La SCJ atribuye su logro de superar la mora a un nuevo modelo de gestión que incluye el portal de acceso digital , la firma digital , votación electrónica, el expediente digital, entre otras novedades tecnológicas.

Lo encontrado en 2019

La SCJ recordó que para el año 2019, había un total de 18,357 expedientes, de estos 9,187 completos y 9,170 incompletos. Algunos de estos correspondían al año 1982.

Existían expedientes físicos sin clasificar, falta de clasificación en los recursos, procesos manuales ineficientes, dependencia de firma holográfica y larga duración para la tramitación de los expedientes judiciales.

En el encuentro Justicia y Medio participó, además, el coordinador general de Comunicaciones y Asuntos Públicos del Poder Judicial, Javier Cabreja.