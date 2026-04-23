×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
homicidio
homicidio

Condenan a dos hombres por homicidio en el sector Los Guaricanos

Los acusados deberán cumplir su pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal

    Expandir imagen
    Condenan a dos hombres por homicidio en el sector Los Guaricanos
    Fachada del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

    La noche del 14 de febrero de 2024, Leoncio Hernández de la Cruz caminaba tranquilamente por la calle El Farolito, en el sector Los Guaricanos, Santo Domingo Norte, cuando un disparo lo alcanzó, cegándole la vida de manera repentina.

    Leoncio no era el objetivo. Dos individuos, identificados como Yordan Comas Galva, alias Jordan o El Menor, y Víctor Elvis Almonte, apodado Vitico, llegaron al sector en busca de un hombre que les había robado un celular, lo que provocó un enfrentamiento a tiros en plena vía pública.

    Mientras se desplazaban en una motocicleta conducida por Víctor Almonte, su acompañante Comas Galva realizó varios disparos que impactaron a Leoncio Hernández de la Cruz, quien caminaba por la zona sin estar involucrado en el conflicto.

    El suceso fue captado por las cámaras de seguridad del área, lo que permitió a las autoridades rastrear y dar con los responsables.

    Por el hecho, los jueces del Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenaron a Comas Galva a 20 años de prisión, mientras que Víctor Elvis Almonte recibió una condena de 12 años de reclusión.

    RELACIONADAS

    Pruebas contundentes

    • Ambos deberán cumplir su pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal.

    A través de una nota de prensa, el Ministerio Público indicó que la fiscal litigante, Ana Basora, presentó al tribunal pruebas contundentes que demostraron la implicación de ambos procesados en el homicidio.

    La condena se basó por violentar los artículos 265, 266 y 295, 304, del Código Penal Dominicano, sobre asociación de malhechores y homicidio, así como los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas y Municiones Relacionados.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.