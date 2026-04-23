Condenan a dos hombres por homicidio en el sector Los Guaricanos

Fachada del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La noche del 14 de febrero de 2024, Leoncio Hernández de la Cruz caminaba tranquilamente por la calle El Farolito, en el sector Los Guaricanos, Santo Domingo Norte, cuando un disparo lo alcanzó, cegándole la vida de manera repentina.

Leoncio no era el objetivo. Dos individuos, identificados como Yordan Comas Galva, alias Jordan o El Menor, y Víctor Elvis Almonte, apodado Vitico, llegaron al sector en busca de un hombre que les había robado un celular, lo que provocó un enfrentamiento a tiros en plena vía pública.

Mientras se desplazaban en una motocicleta conducida por Víctor Almonte, su acompañante Comas Galva realizó varios disparos que impactaron a Leoncio Hernández de la Cruz, quien caminaba por la zona sin estar involucrado en el conflicto.

El suceso fue captado por las cámaras de seguridad del área, lo que permitió a las autoridades rastrear y dar con los responsables.

Por el hecho, los jueces del Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenaron a Comas Galva a 20 años de prisión, mientras que Víctor Elvis Almonte recibió una condena de 12 años de reclusión.

Pruebas contundentes

Ambos deberán cumplir su pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal.

A través de una nota de prensa, el Ministerio Público indicó que la fiscal litigante, Ana Basora, presentó al tribunal pruebas contundentes que demostraron la implicación de ambos procesados en el homicidio.

La condena se basó por violentar los artículos 265, 266 y 295, 304, del Código Penal Dominicano, sobre asociación de malhechores y homicidio, así como los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas y Municiones Relacionados.