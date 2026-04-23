SCJ se declara incompetente para fallar recusación contra jueza hecha por fiscal señalado de soborno

El Pleno de la SCJ remitió la recusación de fiscal Aurelio Valdez Alcántara a la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se declaró incompetente para conocer la recusación contra la jueza presidenta de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz, interpuesta por la defensa del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado de cobrar sobornos a un testigo del caso de corrupción en el Servicio Nacional de Seguro (ARS Senasa)

La SCJ dispuso remitir el expediente a la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que sea decidido por esa instancia.

La decisión, contenida en la resolución núm. 49-2026, establece que corresponde a los jueces no recusados de la propia Corte de Apelación conocer y fallar la solicitud, previa convocatoria de su presidente.

El caso contra el fiscal Aurelio Valdez

La magistrada Muñiz actúa como jueza especial en el conocimiento de la medida de coerción contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, señalado por el Ministerio Público de recibir un soborno de US$10,000 por parte del exgerente de atención al usuario del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Roberto Canaán Acta.

El Pleno determinó que no le corresponde intervenir debido a que la Corte de Apelación puede integrarse válidamente con jueces no recusados, lo que excluye la competencia de la SCJ en esta etapa del proceso.

De conformidad con el artículo 71, numeral 4, del Código Procesal Penal, solo conoce recusaciones de jueces de cortes de apelación cuando la cantidad de recusaciones impide conformar el quórum necesario para decidir. En los demás casos, la propia corte, con sus jueces habilitados, es la encargada de resolver, explica.

Con esta decisión, el proceso continúa en la jurisdicción correspondiente, donde se evaluará si procede o no apartar a la magistrada del caso, conforme a las garantías de imparcialidad e independencia judicial.

El Pleno de la SCJ estuvo presidido por Luis Henry Molina Peña, junto a las magistradas y magistrados Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Nancy Idelsa Salcedo Fernández, Justiniano Montero Montero, Francisco Antonio Jerez Mena, Fran Euclides Soto Sánchez y Anselmo Alejandro Bello Ferreras.

También por Rafael Vásquez Goico, Vanessa Elizabeth Acosta Peralta, Samuel Amaury Arias Arzeno, María Gerinelda de los Reyes Garabito Ramírez, Francisco Antonio Ortega Polanco, Édynson Francisco Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Namphi Andrés Rodríguez y Yorlin Lissett Vásquez Castro.