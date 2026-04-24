El Ministerio de Justicia inicia traspaso de servicios registrales a Puntos GOB

El ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, junto a representantes del Ministerio Público y de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), durante la supervisión de los servicios en uno de los puntos GOB. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Justicia, en coordinación con el Ministerio Público y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), inició los trabajos para el traspaso efectivo de los servicios registrales a los denominados Puntos GOB, como parte del proceso de reorganización institucional establecido por ley.

Los Puntos GOB son centros de atención presencial creados por el Estado dominicano con el objetivo de acercar múltiples servicios públicos a la ciudadanía en un solo espacio, incluyendo trámites de Migración, Pasaportes, Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (Intrant), entre otras entidades.

De acuerdo con una nota de prensa, las autoridades trabajan para lograr la transferencia de los servicios registrales y la incorporación de las asociaciones sin fines de lucro, procurando mantener la continuidad, calidad y eficiencia durante todo el proceso.

El traspaso de estas competencias responde a lo dispuesto en la Ley núm. 80-25, que crea el Ministerio de Justicia.

Proceso de transición

A partir de esta normativa, servicios administrativos actualmente gestionados por el Ministerio Público, como el registro de documentos oficiales y notariales, la incorporación de asociaciones sin fines de lucro y la expedición de certificaciones de exequátur para abogados y notarios, pasarán a ser administrados y gestionados por el Ministerio de Justicia.

Las autoridades realizaron una visita al Punto GOB ubicado en la plaza Sambil, en el Distrito Nacional, donde evaluaron las condiciones operativas y la funcionalidad de los servicios.

En la iniciativa participan el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero; el director de la OGTIC, Edgar Batista; así como representantes del Ministerio Público, entre ellos la magistrada Wendy Estrella. También forma parte la viceministra de Asuntos Registrales y Atención Ciudadana, Delta Paniagua Feliz, junto a sus respectivos equipos técnicos.