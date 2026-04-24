Arrestan presunto cabecilla de una banda implicada en homicidio en Santiago

La Policía Nacional informó este viernes el arresto de José Luis Gómez Peña, señalado como presunto cabecilla de una banda implicada en el homicidio de Juan Manuel Jiménez Espinal, ocurrido el 2 de septiembre de 2018 en el sector Pueblo Nuevo.

De acuerdo con el informe policial, Jiménez Espinal murió tras recibir múltiples impactos de bala durante una riña registrada frente a un negocio de expendio de bebidas alcohólicas, alrededor de las 8:00 de la noche.

El incidente se produjo luego de la llegada de varios individuos a bordo de un vehículo, entre ellos el hoy detenido.

La institución indicó que por este caso ya habían sido sometidas a la justicia varias personas, entre ellas Carlo Enrique Guzmán Navarro, alias "Charly" y/o "La Bolanta", y Ronny Abel Sánchez, alias "Mudita" y/o "El Sordo", además de otros implicados en etapas previas de la investigación.

Captura y evidencias presentadas

Gómez Peña fue arrestado por agentes preventivos mientras se desplazaba en una yipeta marca Changan, negra, por la avenida Las Carreras. Al ser verificado en el sistema, figuraba como prófugo por este hecho.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/whatsapp-image-2026-04-24-at-93353-am-50b5d476.jpeg Pistola y cápsulas, ocupadas durante la detención. (FUENTE EXTERNA)

Al momento de su detención, las autoridades le ocuparon una pistola marca Glock con 10 cápsulas, sin la documentación correspondiente. Tanto el detenido como el arma fueron trasladados a la División de Homicidios.

El imputado será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.