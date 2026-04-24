Solicitan prisión preventiva contra hombre acusado de matar a su hija de un año en Los Girasoles

Miembros de la Dicrim acudieron al sector Los Gisaroles I donde fue encontrada sin vida una menor dentro de una mochila en una cañada para continuar con las investigaciones del caso ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

El Ministerio Público solicitó este viernes prisión preventiva como medida de coerción contra Rosi Alfredo Mota Almonte, acusado de provocar la muerte de su hija de un año, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una mochila en una cañada del sector Los Girasoles, en el Distrito Nacional.

En una nota de prensa, el órgano persecutor indicó que el imputado habría causado la muerte de la niña, Ruth Angélica Mota Martínez, el pasado 21 de abril, presuntamente por asfixia.

Cómo sucedió el hecho

Según las investigaciones, el hecho ocurrió en horas de la mañana dentro de la vivienda del acusado. Posteriormente, el hombre habría introducido el cuerpo de la menor en un bulto y lo lanzó a una cañada cercana.

Más tarde, regresó a la comunidad y reportó la desaparición de la niña, lo que motivó a vecinos a iniciar su búsqueda.

"Horas después, el cadáver fue localizado dentro del bulto, por lo que se notificó a las autoridades", señala el informe oficial.

El arresto de Mota Almonte se produjo el 23 de abril, mediante una orden judicial emitida por la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.

Calificación jurídica

El Ministerio Público indicó que el caso constituye una violación a varios artículos del Código Penal y de la Ley 136-03 sobre protección de niños, niñas y adolescentes.

La solicitud de medida de coerción será conocida en las próximas horas.