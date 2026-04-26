Imputado en fraude millonario contra Senasa intentó salir del país y fue apresado en el aeropuerto

El caso Senasa está en los tribunales. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Ministerio Público informó este domingo que apresó en un aeropuerto a Ángel Luis Guzmán Vásquez, uno de los implicados en el fraude millonario contra el Estado a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa), cuando intentaba salir del país con destino a Boston, Estados Unidos. Solicitó contra el la imposición de 18 meses como medida de coerción.

Su arresto se produjo la noche del viernes, pero no se especificó en que aeropuerto fue ejecutado.

De acuerdo con una nota de prensa de las autoridades, el imputado no contaba con boleto de regreso, lo que levantó sospechas en medio de la investigación que se sigue en su contra por su presunta participación en una red de corrupción que habría sustraído millones de pesos del sistema de salud estatal.

Trabajaba en autorizaciones médicas

Guzmán Vásquez, quien laboró como auxiliar en el Departamento de Autorizaciones Médicas de Senasa entre marzo de 2021 y noviembre de 2022, está vinculado a la emisión de autorizaciones irregulares de procedimientos médicos, utilizadas como mecanismo para ejecutar el fraude.

El caso es investigado por la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), en coordinación con la Dirección General de Persecución.

Según el expediente, la red habría gestionado miles de autorizaciones fraudulentas para consultas especializadas y cirugías ambulatorias, acumulando un perjuicio económico superior a los 41,125,551.02 millones de pesos.

Pide medida de coerción y otros imputados

El Ministerio Público solicitó contra Guzmán Vásquez la imposición de 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado de tramitación compleja, alegando riesgo de fuga y posibilidad de que el imputado pueda interferir con la investigación.

Por este caso también guarda prisión preventiva Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, señalado como cabecilla de la estructura, quien cumple 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

Junto a Hazim Albainy, también cumplen la misma medida de coerción los imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.

Por el caso también son procesados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes tienen medidas de coerción de arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.