Hombre señalado de matar a su hija en Los Girasoles enfrentará medida de coerción este lunes

Por la bebé muerta en Los Girasoles y cuyo cuerpo fue hallado en un bolso en una cañada en ese sector se imputa al padre de la menor. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

A Rosi Alfredo Mota Almonte (El Locón Brake o Freddy), el hombre al que se señala de haber asfixiado a su hija de un año y de introducir su cuerpecito en un bulto y luego lanzarlo a una cañada del sector Los Girasoles, se le conocerá medida de coerción este lunes 27 de abril a las 9:00 de la mañana.

La Oficina de Atención Permanente informó este domingo que la solicitud de coerción, que estaba pautada para el pasado sábado se aplazó para el lunes porque Mota Almonte no contaba con un abogado.

La Fiscalía del Distrito Nacional señala que, tras cometer el crimen, el imputado informó a vecinos sobre la supuesta desaparición de la niña, lo que motivó una búsqueda en la comunidad. Horas más tarde, los residentes encontraron el cuerpo dentro del bulto en la cañada y notificaron de inmediato a las autoridades.

La investigación está a cargo de la procuradora fiscal Topacio Suero Sierra, del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) del Distrito Nacional.

El levantamiento del cuerpo fue realizado por el Ministerio Público en conjunto con agentes de la Policía Nacional, y posteriormente fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos correspondientes.

Detenido el pasado jueves

El imputado fue arrestado el pasado jueves 23 de abril de 2026, mediante la orden judicial No. 2026-AJ0032323, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

El órgano acusador ha calificado jurídicamente los hechos como violación a los artículos 295 y 304-II del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 3, 12, 13, 462 y 463 de la Ley 136-03, que establece el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.