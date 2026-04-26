Siete a coerción este lunes por muerte de chofer en Santiago, mientras autor material sigue prófugo

Siete de los imputados por muerte de conductor de camión recolector. ( FUENTE EXTERNA )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago conocerá este lunes 27 de abril la solicitud de medida de coerción contra siete hombres acusados de participar en el asesinato del chofer de camión recolector de basura, Deivy Carlos Abreu Quezada, ocurrido el pasado 17 de abril en esta ciudad.

El proceso se desarrolla mientras el señalado como autor material del hecho, Jhovanny de Jesús Metz Cruz (Macho), permanece prófugo, lo que lo convierte en una pieza clave pendiente dentro del expediente que involucra a ocho presuntos implicados.

Prófugo, pieza central del caso

El expediente del Ministerio Público atribuye directamente a Metz Cruz la acción que provocó la muerte del chofer, señalándolo como quien habría ocasionado la herida letal.

Su nombre aparece vinculado a la motocicleta retenida como evidencia (chasis No. M02A21BX3RWC43176)

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/23/profugo-macho-imputado-de-dar-muerte-a-chofer-en-santiago-0fca0d20.jpeg Jhovanny de Jesús Metz Cruz (Macho) se dio a la fuga. (FUENTE EXTERNA)

Pese a esto, el imputado no ha sido arrestado, mientras los demás siete acusados enfrentarán la audiencia de coerción.

Su condición de prófugo ha sido reiterada dentro del proceso como elemento relevante en la investigación.

Defensa cuestiona imputación colectiva

El abogado Rusell Aracena, representante de Juan Carlos Soto Ortiz, uno de los imputados, cuestionó la acusación del Ministerio Público, al considerar que no todos los detenidos pueden ser vinculados con el hecho principal.

"El Ministerio Público establece que quien inicia la acción es otra persona y que los demás se suman posteriormente. Eso indica que no existía una planificación previa ni una asociación para cometer el crimen", sostuvo.

El jurista también planteó que su defendido no tiene una participación directa en el hecho que provocó la muerte y que no se puede establecer complicidad bajo los términos planteados en el expediente.

Persecución y ataque, según el Ministerio Público

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público, el hecho se produjo alrededor de las 3:00 de la tarde, cuando la víctima fue interceptada en el Ensanche Bermúdez por Metz Cruz para intentar detener el camión colocando su motocicleta frente al vehículo.

Ante la situación, el conductor continuó la marcha, lo que dio inicio a una persecución en la que se integraron los demás imputados.

El expediente indica que la víctima se dirigió hacia el Palacio de Justicia de Santiago en un intento de resguardarse, pero fue alcanzado en el área de parqueo, donde recibió una herida mortal.

Expediente describe participación activa

El Ministerio Público sostiene que los imputados actuaron bajo una misma intención, configurando los tipos penales de asociación de malhechores y asesinato.

Imputados y cargos

Los siete detenidos que serán presentados ante el tribunal son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclu González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz (hermano del prófugo alias Macho).

La acusación provisional incluye violaciones a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, sobre asociación de malhechores, así como los artículos 296, 297 y 302, relativos al asesinato.