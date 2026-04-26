Hallan muerto en cárcel de San Luis a exteniente coronel condenado a 30 años por narcotráfico

El exteniente de la Policía Hans Wender Lluberes Sánchez, condenado a 30 años de prisión por narcotráfico. ( FUENTE EXTERNA )

El exteniente coronel de la Policía Hans Wender Lluberes Sánchez, recientemente sentenciado a 30 años de prisión por la acusación de encabezar una red de tráfico internacional de drogas, fue hallado ahorcado la noche del sábado en la cárcel de paso de San Luis, provincia Santo Domingo.

La información fue confirmada por el director de Servicios Penitenciarios, Roberto Santana, quien dijo que se presume que Lluberes Sánchez se suicidó, pero que se hacen las investigaciones de lugar para confirmarlo.

Lluberes Sánchez fue hallado culpable a principio de este mes de abril de liderar una red compuesta por dominicanos y venezolanos a la que en el año 2015 se le ocuparon 450 paquetes de cocaína, con un peso de 454 kilogramos.

Además de la sentencia de 30 años de cárcel, al hoy fallecido también se le condenó al pago de una multa de 50 millones de pesos a favor del Estado dominicano, según una nota de prensa del Ministerio Público que se envió a los medios hace menos de una semana.

Los jueces del Segundo Tribunal Colegiado, Josefina Ubiera Guerrero (presidenta), Ana Miledys Taveras e Isaías Martínez, dictaron la sentencia condenatoria y ordenaron su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, en la provincia San Cristóbal.

Sentencia no había sido tramitada

Santana explicó que Hans Wender Lluberes Sánchez no había sido trasladado a la cárcel de Najayo porque todavía no había llegado a Prisiones la decisión de tribunal con lo condenaba.

Dijo que sus compañeros de celda respondieron a las autoridades que Lluberes Sánchez les había solicitado un lapicero para escribir una nota que se halló en el área del baño donde fue encontrado su cuerpo.

Deportado en 2015

En el 2019, Lluberes Sánchez fue declarado en rebeldía por no acudir a las audiencias del proceso judicial en su contra. Había huido del país y el 15 de octubre de 2025 fue deportado desde Estados Unidos. Arribó por el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) en un vuelo procedente de Miami.