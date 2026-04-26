Exprocurador Jean Alain Rodríguez retornó al país desde España

Los abogados del exprocurador general Jean Alain Rodríguez dicen que este lunes acudirán a audiencia para continuar presentando incidentes en el juicio de fondo. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El exprocurador general Jean Alain Rodríguez informó este domingo que el exfuncionario retornó al país conforme a la autorización judicial que le permitió viajar fuera del país para que se realizara estudios médicos en el extranjero. La información fue confirmada por el Ministerio Público.

Los abogados de Rodríguez manifestaron que su regreso al país en las condiciones autorizadas por el tribunal, "confirma, una vez más, su conducta procesal de respeto absoluto a la justicia" y desmienten una supuesta intención de "fuga".

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que conoce el juicio de fondo contra el exprocurador general (2016-2020) le autorizó viajar a Madrid, España, para que se haga las evaluaciones médicas, desde el miércoles 22 de abril, en horas de la tarde, hasta este domingo 26 de abril.

El exfuncionario tomó su viaje luego de asistir a la audiencia del miércoles en donde sus abogados solicitaron la extinción de la acción penal por alegar que la acusación de presunta corrupción se depositó de manera irregular por parte del Ministerio Público.

La presidenta del tribunal, Claribel Nivar, argumentó en la audiencia, el mismo miércoles, que el viaje "no trastorna el curso" del juicio de fondo que se le sigue al exfuncionario", que se conoce los miércoles y lunes.

Se recuerda que en Madrid, España, se encuentra el principal delator del caso de presunto dolo del dinero del Estado, Rafael Stefano Canó Sacco, país donde huyó antes de darse a conocer el proceso de corrupción.

"El señor Jean Alain Rodríguez mantiene su arraigo completo en el país y ha permanecido a disposición de la justicia en todo momento. Finalmente, se reafirma que el señor Jean Alain Rodríguez seguirá compareciendo ante el tribunal con la misma disposición y transparencia que ha caracterizado su conducta", afirma su defensa.

Continuará con sus incidentes

El consejo de defensa de Rodríguez, encabezado por Carlos Balcácer y Nelys Rivas, reiteraron en la misma comunicación de prensa en donde informan su retorno de España, que este lunes 27 de abril continuarán presentando las solicitudes y planteamientos de nulidad sustentados en múltiples violaciones y fraudes procesales que han manchado el proceso contra su cliente.