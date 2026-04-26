El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray Guevara, cuestionó el Código Procesal Penal y reclamó mayor firmeza en la aplicación de la justicia, al referirse al reciente asesinato de un conductor de camión recolector de basura y al aumento de la delincuencia en el país.

Al ser abordado por periodistas la tarde del sábado durante su visita a la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026, el jurista calificó el hecho como "abominable, horrible, inhumano y bárbaro", y sostuvo que este tipo de crímenes no puede seguir ocurriendo.

Guevara consideró que estos hechos reflejan la necesidad de sanciones más drásticas para disuadir a los responsables.

"Parecería que la justicia es solo para los pobres, y eso es lo que la gente percibe. Hay que ponerle coto", indicó, al señalar que corresponde a jueces, fiscales y Policía Nacional garantizar el cumplimiento efectivo de la ley.

El expresidente del TC advirtió que estos hechos, como la persecución al chofer de camión Deivy Carlos Abreu Quezada por motoristas que lo hirieron mortalmente, generan una percepción de debilidad en el sistema judicial dominicano.

"Hay una sensación de que en el país la administración de justicia se conforma con los datos de la digitalización y la virtualidad. Y eso no es lo que resuelve la seguridad nacional. Lo que incide en eso son los jueces, son los fiscales, y es la policía, pero sobre todo el Poder Judicial " Milton Ray Guevara Expresidente del TC “

El exmagistrado también criticó que personas reincidentes permanezcan en libertad.

"No es posible que si una persona comete cuatro o cinco delitos ande por ahí por la calle. ¿A dónde vamos con el bendito Código Procesal Penal" Milton Ray Guevara Expresidente del TC “

Pide regular uso de motocicletas

Asimismo, planteó la necesidad de regular actividades como el uso de motocicletas, al destacar que una gran cantidad de conductores no cuenta con licencia, lo que, a su juicio, dificulta el control de actos delictivos.

Finalmente, enfatizó que, aunque el pueblo dominicano es mayoritariamente solidario, existen conductas antisociales que deben enfrentarse con firmeza. "La ley debe ser aplicada para todos", concluyó.