VIDEO | "La justicia parece ser solo para los pobres", dice Ray Guevara al criticar el Código Procesal Penal
El expresidente del TC exigió mayor severidad en sancionar crímenes como el ocurrido con el chofer de camión por motoristas
El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray Guevara, cuestionó el Código Procesal Penal y reclamó mayor firmeza en la aplicación de la justicia, al referirse al reciente asesinato de un conductor de camión recolector de basura y al aumento de la delincuencia en el país.
Al ser abordado por periodistas la tarde del sábado durante su visita a la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026, el jurista calificó el hecho como "abominable, horrible, inhumano y bárbaro", y sostuvo que este tipo de crímenes no puede seguir ocurriendo.
Guevara consideró que estos hechos reflejan la necesidad de sanciones más drásticas para disuadir a los responsables.
"Parecería que la justicia es solo para los pobres, y eso es lo que la gente percibe. Hay que ponerle coto", indicó, al señalar que corresponde a jueces, fiscales y Policía Nacional garantizar el cumplimiento efectivo de la ley.
El expresidente del TC advirtió que estos hechos, como la persecución al chofer de camión Deivy Carlos Abreu Quezada por motoristas que lo hirieron mortalmente, generan una percepción de debilidad en el sistema judicial dominicano.
El exmagistrado también criticó que personas reincidentes permanezcan en libertad.
Pide regular uso de motocicletas
Asimismo, planteó la necesidad de regular actividades como el uso de motocicletas, al destacar que una gran cantidad de conductores no cuenta con licencia, lo que, a su juicio, dificulta el control de actos delictivos.
Finalmente, enfatizó que, aunque el pueblo dominicano es mayoritariamente solidario, existen conductas antisociales que deben enfrentarse con firmeza. "La ley debe ser aplicada para todos", concluyó.