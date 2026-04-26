Nuevo pozo tubular garantizará agua continua en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva

Entre las medidas improvisadas para garantizar el agua en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva se incluye llenar envases en los baños, a fin de que los usuarios puedan descargar los inodoros y lavarse las manos. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Poder Judicial informó este domingo que ejecuta una solución integral para fortalecer el suministro de agua en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, mediante la construcción de un nuevo pozo tubular en dicha sede.

En una comunicación de prensa, explica que en el sector de Ciudad Nueva el servicio de agua potable se recibe únicamente entre tres y cuatro días por semana, lo que limita el acceso continuo a este recurso.

Ante esta situación, las medidas implementadas permitirán al Palacio de Justicia disponer de agua de manera permanente, reforzar el sistema existente y garantizar mayor estabilidad en el servicio.

Falta de agua obliga a medidas improvisadas

Debido a la falta de agua en las tuberías, empleadas del Palacio de Justicia se ven en la necesidad de mantener, de manera frecuente, envases llenos en los baños del edificio, a fin de que los usuarios puedan descargar los inodoros y lavarse las manos.

Esta labor se intensifica especialmente en el segundo nivel, una de las áreas de mayor afluencia, ya que allí opera la Oficina de Atención Permanente de Servicios Judiciales, donde se conocen las medidas de coerción.

La situación evidencia las limitaciones en el suministro de agua y el esfuerzo adicional del personal para garantizar condiciones mínimas de higiene y funcionamiento en la sede judicial.

Los trabajos para garantizar agua

Como parte del proceso, también se llevan a cabo acciones correctivas y de estabilización del sistema interno, entre ellas la revisión técnica de las instalaciones, la reparación de fugas, el suministro alterno y otras medidas operativas orientadas a asegurar la continuidad de los servicios judiciales.

El Poder Judicial agregó que durante el pasado fin de semana se realizaron los trabajos correspondientes a la habilitación del nuevo pozo tubular, lo que permitirá fortalecer de forma permanente el abastecimiento de agua en Palacio de Justicia.