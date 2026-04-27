Condenan a 20 años a hombre que golpeó a una mujer y agredió sexualmente a una niña en SDE

El Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un hombre por agresión física contra una mujer y abuso sexual en perjuicio de una niña de seis años, informó este lunes la Procuraduría General de la República.

La sentencia fue emitida contra Roger Antonio Rosario Burdier por los jueces Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal, Flor E. Batista Polo y José Leonel Asencio Quezada.

Detalles de los hechos

Al interponer su denuncia ante el órgano persecutor, la mujer, cuyo nombre se omite para proteger su integridad, indicó que el hoy condenado la agredió físicamente y luego la amenazó de muerte, provocando en ella una afectación psicológica, "la cual pudo ser corroborada mediante las evaluaciones realizadas por especialistas en el proceso de investigación de los hechos".

En cuanto a la niña, la nota dice que la víctima reveló la situación a su abuelo.

"La situación fue confirmada y sustentada mediante evaluaciones psicológicas, además de pruebas testimoniales, periciales, procesales y documentales", agrega el documento del Ministerio Público.

El órgano acusador mostró los elementos probatorios que demuestran que el procesado violó el Código Penal Dominicano, la Ley 24-97, y la Ley 136-03, que instituye el Código para Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.