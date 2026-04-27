Condenan a 30 años de prisión a cuatro hombres por cuádruple asesinato en Dajabón

Los cuatro condenados por el cuádruple asesinato en Aminilla. ( DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO )

El Tribunal Colegiado de Dajabón condenó este lunes a 30 años de reclusión a cuatro hombres hallados culpables del cuádruple asesinato perpetrado en la comunidad La Barrera, distrito municipal de Aminilla, en el año 2023.

Los condenados son Frandy Luiminez, Pacheco Beltrán, Maxos Olus y Adonis José Morillo, quienes fueron encontrados culpables de asociación de malhechores, asesinato, robo agravado y violación a la Ley de Armas, en perjuicio de las víctimas Ramón Eugenio Medina Hernández, Carmelina Antonia Cabreja Ramos, Cristopher Daniel Medina Cabreja y Charlie de Jesús Veloz Quezada, además de un sobreviviente herido durante el hecho.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/27/recuerdan-a-victimas-del-cuadruple-asesinato-en-la-barrera-9a6c1c43-focus-0-0-896-504-e7f98349.jpg A dos años del cuádruple asesinato en Dajabón, familiares recuerdan a las víctimas y piden justicia. (FUENTE EXTERNA)

La sentencia fue emitida por las juezas Mercedes María Reyes Jerez, Ana Virginia Rodríguez Socías y Norma Zapata Pichardo, quienes también ordenaron la confiscación de las pruebas materiales vinculadas al caso.

Una herida abierta en la comunidad

El crimen, que llenó de luto a la apartada comunidad de La Barrera, ocurrió la madrugada del 4 de septiembre de 2023 y dejó escenas imborrables entre vecinos y familiares. La muerte violenta de cuatro personas sacudió a toda la provincia, donde aún se recuerda la consternación de aquella jornada sangrienta.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/27/ecdaf3b3-f6c8-4dcb-b59b-32b6b105792b-e2fd8227.jpg Las juezas del Tribunal Colegiado de Dajabón. (DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO)

Durante el juicio, el tribunal estableció la responsabilidad penal de los cuatro condenados y dispuso además indemnizaciones millonarias a favor de algunas víctimas y familiares por los daños morales sufridos.

Entre las compensaciones ordenadas figuran:

Tres millones de pesos para Cristhian de Jesús López Cabreja.

López Cabreja. Un millón de pesos para Denisse Medina Cabreja.

Cabreja. Un millón de pesos para Carmen Cristina López Cabreja.

Dos imputados fueron absueltos

En la misma decisión judicial, el tribunal descargó a Herinose Jickel y Wesin Yan, tras determinar que el Ministerio Público no pudo demostrar los hechos que les fueron atribuidos. Ambos deberán ser puestos en libertad de inmediato.

Lectura íntegra será en mayo La lectura completa de la sentencia fue fijada para el próximo 18 de mayo de 2026 a las nueve de la mañana.

Sobre el hecho

Según dijo la Policía en 2023, las víctimas fueron ultimadas el 4 de septiembre de 2023 en su vivienda por una banda de dominicanos y haitianos dedicada a robar ganado y a asaltar propiedades en la zona y otros pueblos de la región norte.

La institución informó en el momento que, la banda estaba liderada David Cruz Jiménez, quien fue ultimado por agentes posterior al cuádruple asesinato. Los policías también mataron a dos haitianos que supuestamente participaron en el hecho.