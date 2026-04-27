Ministerio Público ejecutó el viernes orden de arresto contra implicado en caso Senasa

Edificio del Seguro Nacional Senasa, ARS en la que exfuncionarios y empresarios ejecutaron una estafa de más de 15 mil millones de pesos, según el Ministerio Público. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La jueza Lissa Veras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, postergó para el próximo viernes la solicitud de medida de coerción, contra Ángel Luis Guzmán Vásquez, detenido el pasado viernes por su supuesta vinculación en el caso de corrupción en la ARS estatal Seguro Nacional (Senasa).

Según el Ministerio Público, contra Guzmán Vásquez se ejecutó el pasado viernes una orden de arresto que se había notificado a la Dirección General de Migración. Se le detuvo cuando trató de salir del país con destino a Estados Unidos, "sin contar con boleto de retorno al país".

Se desempeñaba como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas en Senasa, desde el 8 de marzo del año 2021 hasta el 1 de noviembre del año 2022.

"El imputado está vinculado a autorizaciones irregulares de procedimientos médicos y consultas como parte de la presunta red que estafó al Senasa mediante el empleo de distintas maniobras fraudulentas, para hacerse con montos económicos fuera de los parámetros legalmente establecidos" Pepca Ministerio Público “

Pertenece "a líneas de investigación" del fraude a ARS

Al salir de la audiencia de este lunes, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, dijo que Guzmán pertenece a "una de las líneas de investigación" que realizan por el fraude a la ARS estatal y que "se ha visto acelerado debido a que el imputado intentó salir del país".

El Ministerio Público solicita que se le impongan 18 meses de prisión preventiva. La audiencia será retomada el viernes a las nueve de la mañana.

Los otros diez con coerción

Otros diez imputados, encabezados por el director general de Senasa, Santiago Hazim, tienen medidas de coerción por el caso de corrupción.

Además de Hazim, guardan prisión en la cárcel Las Parras, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Tienen prisión domiciliaria Cinty Acosta Sención, Heidy Mariela Medina y Eduardo Read Estrella.