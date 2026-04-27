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Justicia

VIDEO | Dictan tres meses de prisión preventiva contra siete motoristas por muerte de conductor en Santiago

Los imputados fueron enviados a distintos centros carcelarios del Cibao

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El juez José Rafael D´ Asís, coordinador de los Juzgados de la Instrucción de Santiago, impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra siete motoristas implicados en la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, ocurrida tras una persecución.

Los imputados son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.

El grupo deberá cumplir la medida en distintos centros carcelarios del Cibao.

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De acuerdo con el Ministerio Público, el tribunal acogió de manera provisional la calificación jurídica de asociación de malhechores y asesinato, cargos que habían sido solicitados durante la audiencia de medida de coerción.

Detalles del incidente

Según el expediente acusatorio, el grupo se habría organizado para perseguir, interceptar y dar muerte a Abreu Quezada, quien laboraba como conductor de un camión recolector de desechos. 

El hecho se produjo luego de que varios motoristas intentaran obligarlo a detenerse; sin embargo, la víctima continuó la marcha al percibir una actitud violenta.

  • La acusación establece que uno de los involucrados, que permanece prófugo, colocó su motocicleta frente al camión con la intención de forzar la detención, siendo arrastrada por el vehículo.

Posteriormente, el grupo habría perseguido al conductor por varios kilómetros hasta interceptarlo en las inmediaciones del Palacio de Justicia, donde este intentó refugiarse.

Abreu Quezada falleció a causa de heridas de arma blanca mientras recibía atenciones médicas en el hospital del Seguro Social Presidente Estrella Ureña.

El tribunal fijó en tres meses el plazo para que el Ministerio Público concluya la investigación.

Un amplio dispositivo de seguridad fue desplegado en el Palacio de Justicia para el conocimiento de la medida.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.