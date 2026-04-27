Tribunal dicta prisión preventiva contra hombre acusado de matar a su hija en Los Girasoles

Miembros de la Policía durante investigación de la muerte de la bebé. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva a Rosi Alfredo Mota Almonte (El Locón Brake o Freddy), acusado de haber asfixiado a su hija de un año e introducir su cuerpecito en un bulto y luego lanzarlo a una cañada del sector Los Girasoles.

La Procuraduría General de la República informó, en un comunicado, que Mota Almonte deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XXVII) Najayo Hombres.

La jueza Lissa Veras, del citado tribunal, dispuso la revisión de la medida de coerción para el imputado el viernes 17 de julio de 2026.

El Ministerio Público imputa a Mota Almonte la muerte de la niña, encontrada sin vida el 21 de abril de 2026, a causa de asfixia por sofocación.

Los hechos

De acuerdo con la investigación realizada por la procuradora fiscal Topacio Suero Sierra, adscrita al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) del Distrito Nacional, el hecho ocurrió en horas de la mañana, cuando el imputado, tras llegar a su residencia, procedió a asfixiar a la niña.

Posteriormente, introdujo el cuerpo sin vida en un bulto, lo sacó de la vivienda y lo lanzó a una cañada cercana.

Más adelante, el imputado regresó a la comunidad e informó a los vecinos que la niña estaba desaparecida, lo que provocó que los residentes del sector iniciaran una amplia búsqueda. Horas después, el cuerpo fue encontrado dentro del referido bulto en la cañada, y se dio aviso de inmediato a las autoridades.

El Ministerio Público, en conjunto con agentes de la Policía Nacional, realizó el levantamiento del cuerpo, el cual fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.

Mota Almonte fue arrestado el pasado 23 de abril de 2026 mediante orden judicial emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

El Ministerio Público ha calificado jurídicamente los hechos como violación de los artículos 295 y 304-II del Código Penal Dominicano, así como de los artículos 3, 12, 13, 462 y 463 de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

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