Familiares de chofer asesinado por motoristas en Santiago esperan caso siente un precedente judicial

Captura de video del momento en que motoristas atacan a Deivy Carlos Abreu Quezada en el estacionamiento del Palacio de Justicia de Santiago. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVO )

Familiares del conductor que murió tras ser agredido con un arma blanca por una turba de motoristas luego de una persecución que culminó en el Palacio de Justicia de Santiago, expresaron su esperanza de que el proceso judicial siente un precedente y contribuya a evitar hechos similares en el futuro.

El caso, que ha generado consternación en todo el territorio nacional, mantiene a los parientes de la víctima, Deivy Carlos Abreu Quezada, a la expectativa de que las autoridades actúen con firmeza contra todos los responsables.

Celina Abreu, hermana de la víctima, manifestó que, pese al dolor, confía en que se hará justicia. "Yo me siento conforme, sé que todo va a salir bien. Vamos a seguir buscando justicia", expresó.

Indicó, además, que la familia considera que el proceso debe servir como ejemplo.

"Esto tiene que quedarse como un precedente, para que no haya otra víctima y no vuelva a pasar lo mismo", sostuvo.

De su lado, Isamar Quezada, otra pariente, valoró el trabajo de las autoridades en las investigaciones y dijo esperar que los implicados que aún permanecen prófugos se entreguen voluntariamente.

"Lo más que pueden hacer es entregarse", afirmó.

Sobre el impacto en la familia, explicó que en su casa, incluidos niños, aún no han podido asimilar la pérdida.

"Es una situación difícil", dijo.

Refirió que continuarán dando seguimiento al caso hasta que todos los responsables enfrenten la justicia, en medio del clamor de que este hecho no quede impune y marque un antes y un después en la persecución de este tipo de crímenes.

Medida de coerción

Por el crimen, siete hombres fueron enviados a prisión preventiva por un período de tres meses como medida de coerción.

Permanece prófugo un octavo implicado, identificado como Jhovanny de Jesús Metz, alias "Macho", señalado como el presunto autor material del hecho.