Juez no aplaza presentación de defensa de los hermanos Espaillat

Los hermanos Maribel y Antonio Espaillat. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Reymundo Mejía, rechazó ayer aplazar la presentación de la defensa de los hermanos Espaillat hasta tanto concluya el peritaje en la zona cero de la tragedia del Jet Set.

El magistrado dejó claro que el proceso judicial continuará independientemente de que el peritaje esté listo o no.

"Nosotros vamos a seguir con este proceso. Tengan ustedes el peritaje o no, porque ese peritaje ya está autorizado por un juez. Se les va a garantizar el derecho de defensa y de contradicción", afirmó durante el conocimiento de la audiencia preliminar del caso.

Indicó que, si el informe pericial está disponible antes de que la defensa presente sus conclusiones, podrá ser incorporado; de lo contrario, el proceso avanzará hacia la etapa correspondiente, siempre que exista base suficiente para una apertura a juicio.

Ministerio Público

Durante la audiencia preliminar contra Antonio y Maribel Espaillat, representantes de la discoteca, el juez sostuvo que el Ministerio Público cometió un error al excluir a la defensa del proceso de peritaje.

"Si hay una cosa que hay que procurar en la administración de justicia es la coherencia", enfatizó.

Explicó que la Constitución dominicana garantiza el debido proceso, lo que implica que toda prueba debe ser conocida y debatida por ambas partes bajo el principio de contradicción.

"En pocas palabras, no era posible que se hiciese un peritaje sin la contraparte intervenir", subrayó.

Reiteró que su rol es garantizar el equilibrio procesal, permitiendo que la defensa realice sus propios estudios en igualdad de condiciones.

Recesan para el viernes

Mejía recesó para este viernes, a las nueve de la mañana, la continuación del juicio preliminar que se sigue en contra de Antonio y Maribel Espaillat.

Testimonios de las víctimas Ayer, el magistado escuchó los testimonio de Gregory Adames, víctima de la tragedia en la discoteca Jet Set -que dejó 236 muertos y más de 180 heridos-. Adames afirmó que los acusados no pueden alegar desconocimiento de las filtraciones que, según dijo, se agravaron con el tiempo sin que se tomaran medidas correctivas. Sostuvo que en el establecimiento "nada se hacía sin la autorización de Antonio Espaillat". También ofrecieron declaraciones Cinthia Nadal, Simón Bolívar Soto Mejía, Deyanira Sosa, Alcides Acosta, Socorro Valera y Eliezer Pérez, hermano de Rubby Pérez.

Marisol Aquino Periodista egresada de la Universidad Dominicana O&M, profesión que ejerce desde el 2004 en diferentes medios, especialmente impresos.