Condenan a hombre por agresión sexual a una niña de 7 años en Villa Altagracia

Un tribunal colegiado de la provincia Villa Altagracia condenó a 20 años de prisión a un hombre hallado culpable de agredir sexualmente a una niña en el año 2024.

La sentencia fue dictada contra Riky Bienvenido González Mercedes, quien fue condenado luego de que el Ministerio Público demostrara con suficientes pruebas que cometió el hecho delictivo en perjuicio de la niña de 7 años de edad.

Detalles confirmados del caso

El procesado, según establece el expediente acusatorio, tocó y besó a la víctima en diferentes partes del cuerpo.

Los hechos ocurrieron el 6 de septiembre de 2024 en la vivienda donde residía la niña. El procesado también mostró a la menor vídeos pornográficos y le advirtió que no dijera a ninguna persona lo que había ocurrido.

Acciones de la autoridad judicial

La investigación del caso estuvo a cargo de Jeannette Cruz González, mientras que el fiscal José Andrés Fernández Javier representó al Ministerio Público en la litigación del caso.

El imputado deberá cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, en la provincia San Cristóbal.