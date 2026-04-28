Condenado a 20 años de cárcel hombre que mató a otro con un bate en Santo Domingo Este

Fachada del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, donde el condenado cumplirá la sentencia. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

El 26 de enero de 2022, un incidente en el barrio El Almirante, ubicado en el municipio Santo Domingo Este, terminó de forma trágica.

Todo ocurrió alrededor del mediodía. Wilman Alexander Polanco Peralta conocido como "Moreno" o "Alex", se encontraba frente a la casa de su expareja, cuando de repente, llegó al lugar Diógenes Emmanuel Gil Cepeda, apodado "el Ñato", acompañado de tres personas.

Lo que parecía ser un encuentro cualquiera se convirtió rápidamente en una confrontación violenta.

Armado con un bate de béisbol de aluminio, Gil Cepeda se acercó a Céspedes Batista, y lo golpeó en la cabeza. La agresión fue tan brutal que, a pesar de los esfuerzos por salvarle la vida, Céspedes terminó falleciendo a causa del golpe.

La autopsia judicial No. SDA-A-1080-2022, realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), determinó que la víctima murió debido a un trauma contuso cráneo cefálico y facial severo.

Proceso judicial

El Ministerio Público, representado por la fiscal Ana Basora, presentó al tribunal suficientes pruebas que demostraron la responsabilidad penal de Gil Cepeda.

Tras un juicio donde se expusieron los hechos, los jueces del Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, compuesto por Josefina Ubiera Guerrero, Ana Miledys Taveras e Isaías R. Martínez, condenaron al hombre a 20 años de prisión, conforme a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano.

El caso fue investigado por el fiscal Franklyn Céspedes Batista, quien también estuvo a cargo de la instrumentación del expediente.

Gil Cepeda, deberá cumplir su sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.