Exigen justicia por muerte de una joven en el parque Mirador Sur

El abogado Hansel Martínez habla durante la protesta de parientes de la joven Licairis Yalibes Díaz Valenzuela, quienes demandaron justicia por su muerte a mano de un oficial del Ejército. ( FUENTE EXTERNA )

Parientes de la joven Licairis Yalibes Díaz Valenzuela, de 25 años de edad, quien falleció de un disparo en enero de este año en el parque Mirador Sur, del Distrito Nacional, demandaron que el caso no quede impune y que se condene al oficial del Ejército acusado del crimen a 30 años de cárcel.

En una manifestación en el Palacio de Justicia, la familia de Díaz Valenzuela se quejaron de que haya sido hoy que se sometiera la acusación contra el teniente coronel del Ejército, Samuel Elías Céspedes Valdez, tres meses después del crimen.

Consideraron que el que el sometimiento de las conclusiones investigativas por parte del Ministerio Público se realizó de manera tardía, y que, de haber sido ella la victimaria, ya habría sido condenada.

En tanto que el abogado Hansel Martínez dijo que justamente este martes, al imputado se le programaba conocer una revisión a la medida de coerción que tiene impuesta, de prisión preventiva, la que "quedó sin efecto" por someterse formalmente la acusación contra el militar.

"La preocupación más grande" que tenían los parientes de la joven y de la comunidad del municipio de Peralta era que se extendiera por más tiempo el sometimiento de la acusación, en la cual, dijo Martínez, se imputa al oficial de homicidio voluntario.

Alegó disparó por accidente

Céspedes Valdez había alegado que hizo el disparo de manera accidental contra la hoy víctima, quien era su pareja, luego de una discusión.