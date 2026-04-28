Imponen prisión preventiva a un hombre acusado de adulterar bebidas alcohólicas

Una jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a un hombre imputado por adulteración, falsificación y elaboración ilícita de bebidas alcohólicas en su residencia, ubicada en el sector Bella Colinas, de Manoguayabo, en el mismo municipio.

conforme a la acusación del Ministerio Público, a Alberto Lima García se le ocuparon decenas de botellas con etiquetas de distintas marcas registradas, conteniendo en su interior alcohol adulterado.

Detalles del allanamiento y evidencias encontradas

El producto fue ocupado -de acuerdo al órgano acusador- durante un allanamiento encabezado por el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Inteligencia (Dintel) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustible y Comercio de Mercancías (Cecom).

La fiscal Anyelina Vicioso detalló en la solicitud de medida de coerción que el allanamiento se ejecutó en fecha 24 de abril en la residencia del imputado, en la calle Central S/N avenida del Este, del referido sector, en donde encontraron instrumentos para el envasado, manipulación, falsificación y adulteración de bebidas alcohólicas.

Vicioso indicó que, en la vivienda de dos pisos, en el segundo nivel, el imputado tenía un centro de acopio clandestino en funcionamiento, en donde fueron ocupados ocho galones de un líquido, presumiblemente, alcohol.

Además fueron hallados varios galones de un líquido color marrón, un medidor plástico, así como miles de etiquetas, tapas y botellas vacías de diferentes marcas reconocidas de whisky, ron y tequila.

También, fueron ocupadas decenas de cajas con botellas llenas de alcohol que no estaban debidamente selladas, con borraduras y sin registro sanitario. La fiscal señaló que el imputado distribuía la mercancía ocupada en centros de expendio de bebidas alcohólicas, los cuales están siendo investigados.

Medidas judiciales y riesgos para la salud pública

Durante la audiencia, el fiscal José Manuel Polanco solicitó la imposición de medida a la jueza Cecilia Toribio, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste.

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva y que se declarara el caso de tramitación compleja por tratarse de una investigación que involucra una actividad ilícita organizada, sistemática y de carácter continuo.

El órgano señaló que dicha acción conlleva un grave riesgo de salud pública y atenta contra el Estado dominicano, ya que se trata de productos manipulados, destinados al consumo humano y en violación de las normas sanitarias.

Lima García, quien deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal, fue sometido a la justicia por la violación de varias leyes que prohíben y sancionan la falsificación, el comercio ilícito, el contrabando y la manipulación de productos para el consumo humano.