MP pide coerción para siete por el ingreso al país de 500 televisores y cinco camiones

El Ministerio Público pide también que el caso se declarado complejo. ( FUENTE EXTERNA )

Siete dominicanos fueron apresados luego de que presuntamente se les ocupara más de 500 televisores y otros artículos que introdujeron de contrabando al país por Puerto Plata, entre ellos cinco camiones y una yipeta del año. Contra el grupo el Ministerio Público solicitó este martes medidas de coerción y que el caso sea declarado complejo.

La audiencia fue aplazada.

Los artículos fueron ocupados en Santo Domingo Este y los hombres detenidos en flagrante delito durante un operativo coordinado por la Dirección de Inteligencia Delictiva (Dintel), cuando realizaban el trasbordo de la mercancía desde un furgón desde el muelle de Puerto Plata, conforme al órgano acusados.

Los apresados

Los detenidos fueron identificados como Sergio Luis Cáceres Leonardo, de 38 años; Nike Eduardo Rosario Villanueva, de 33; Ramón Francisco de Jesús Batista, de 21; Francis Montero Peña, de 24; Junior Drullard, de 34; Jhon Dairo Torres Ozuna, de 36, y Francis Mojica Matos, de 39.

De acuerdo con la instancia acusatoria, Cáceres Leonardo es señalado como el presunto cabecilla de la red, por lo que el órgano persecutor solicitó prisión preventiva en su contra. Para los demás imputados pidió garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.

A Cáceres Leonardo también se le atribuye porte y tenencia ilegal de arma de fuego.

Acusación, camiones y una yipeta del año

Los imputados son acusados de defraudación aduanera, contrabando, violación a la ley tributaria, evasión del Impuesto Selectivo al Consumo y asociación de malhechores.

El caso fue presentado ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción de Santo Domingo Este por la procuradora de corte Aracelis Peralta Franco, junto a los fiscales Taipey Joa Saad y Angie Castro, de la Unidad de Prevención y Persecución del Contrabando y el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales.

Según el expediente, los televisores son de la marca TCL, Samsung, varios DVR y otros equipos electrónicos. Además, se incautaron cinco camiones, una yipeta Hyundai Tucson del año, una pistola, 772,750 pesos en cheque y 286,200 en efectivo, así como comprobantes de retiros bancarios por montos millonarios.

Medida de coerción

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este aplazó el conocimiento de la medida de coerción para este miércoles 29 de abril de 2026, a las 9:00 de la mañana.