Acción de amparo busca paralizar proyecto de exploración minera en la Cordillera Septentrional

El abogado representante de los accionantes, Winston Vásquez, habla del recurso de amparo interpuesto para frenar el proyecto minero en la Cordillera Septentrional. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Un recurso de amparo interpuesto por comunitarios, representantes ambientales y religiosos procura la paralización de un proyecto de exploración minera desarrollado en la Cordillera Septentrional, al considerar que vulnera la Constitución, afecta el medio ambiente y se ejecuta en una zona protegida.

El jurista Winston Vásquez, hablando en representación de los accionantes, sostiene que las operaciones impactan áreas identificadas como Piche, Manaclita, Manacla, así como Yásica Arriba y Yásica Abajo.

El abogado sostiene que dichos lugares están amparados por la Ley Sectorial 224, que sanciona intervenciones en espacios protegidos.

En ese sentido, explicó que buscan que el tribunal ordene la suspensión inmediata de las actividades mineras en todas sus fases, al tratarse, según alega, de un caso que involucra intereses colectivos en materia ambiental.

Asimismo, solicita la realización de un peritaje científico independiente que determine el impacto del proyecto, el cual consideran negativo para los recursos naturales de la zona.

Llaman a detener el proyecto

El caso es conocido en la jurisdicción civil de Santiago, en materia de acción de amparo.

La iniciativa legal fue impulsada por un grupo de ciudadanos, quienes hacen un llamado a detener el proyecto hasta que se esclarezcan las condiciones legales y ambientales bajo las cuales se pretende ejecutar.

La audiencia para conocer el caso fue programada para el día 7 de mayo del corriente año. Para la vista, desde los ministerios de Medio Ambiente y Energías y Minas tienen que presentar los documentos que avalen la vista pública que fue realizada para las exploraciones en la cordillera Septentrional.