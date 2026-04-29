Revisarán la prisión a Santiago Hazim y a otros seis imputados en el fraude a Senasa

El juez del Séptimo Juzgado de Instrucción hará la "revisión obligatoria" de la prisión preventiva al exdirector del Senasa, Santiago Hazim, y a otros seis imputados del caso de corrupción. ( DIARIO LIBRE /ARCHIVO )

El exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros seis de los once imputados de presuntamente estafar a esa ARS estatal con más de 15 mil millones de pesos serán trasladados este jueves 30 de abril nuevamente a un tribunal que les hará la revisión obligatoria de la prisión preventiva que se les impuso en diciembre del pasado año.

El Código Procesal Penal establece la revisión obligatoria cada tres meses.

El juez del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, es el que hará la revisión de la medida de coerción a Hazim y a los también exfuncionarios de la ARS Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones y Francisco Iván Minaya Pérez.

Los otros tres que serán presentados ante Timoteo Peguero, quien es el magistrado control de la investigación del proceso penal, son Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Los hombres cumplen 18 meses de prisión en la cárcel Las Parras, en San Antonio de Guerra.

En tanto que la imputada Ledesma Ubiera se encuentra en Najayo Mujeres, San Cristóbal.

El Séptimo Juzgado de Instrucción informó a Diario Libre que a los que están en arresto domiciliario, el empresario Eduardo Read Estrella y las también contratistas del Estado Cinty Acosta Sención y Heidy Mariela Medina, no les corresponde la revisión porque la ley solo la establece para los que están una cárcel.

Acusación formal debe ser en agosto

Se recuerda que el juez de la Oficina de Atención Permanente, Rigoberto Sena, al dictar la coerción a los primeros diez imputados del caso Senasa, el domingo 15 de diciembre, otorgó un plazo de ocho meses al Ministerio Público para que presente formal acusación.

El último detenido

El pasado viernes se detuvo a Ángel Luis Guzmán Vásquez, el último de los apresados por el caso de corrupción en Senasa mientras intentaba salir del país por un aeropuerto.

La medida de coerción contra Guzmán Vásquez, el que se desempeñaba como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas desde el 8 de marzo del año 2021 hasta el 1 de noviembre del año 2022, estaba pautada para el pasado lunes y se aplazó para el próximo viernes.

La acusación

El Ministerio Público califica al grupo de "red criminal", la que se articuló en la ARS Senasa durante los cinco años de gestión de Hazim y quien habría diseñado la trama para "sustraer fondos públicos a través de mecanismos de corrupción y operaciones de lavado de activos".

Según los fiscales, el exdirector de la ARS junto a Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero de Senasa; Germán Rafael Robles Quiñones, consultor jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de Servicios de Salud, creó "programas especiales sin el debido sustento técnico ni financiero, los cuales fueron utilizados como un conducto para recibir sumas millonarias en sobornos".

El órgano persecutor asegura que las coimas fueron pagadas por el empresario Eduardo Read Estrella, propietario de Khersun S.R.L., contratada por Senasa desde 2020 para ofrecer servicios de atención primaria dentro del régimen subsidiado; Ada Ledesma Ubiera, ejecutiva de la farmacéutica Lufaka; Cinty Acosta Sención, y Ramón Speakler Mate, quien figura como ejecutivo del Grupo Siulrod SRL.

Sostiene que los exfuncionarios "pagaron un incremento fraudulento" de facturación del Seguro Nacional de Salud "producto de sobretratamientos de los pacientes como los casos de pacientes oncológicos, abultando el número de sesiones de radioterapia y quimioterapia" y de otras especialidades, como la cardiología, en la que se colocaron "stents coronarios innecesarios".

Sobre esto último, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, citó el ejemplo de que a una sola persona se sometió a "cinco cateterismos" sin necesitarlos.