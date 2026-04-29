Higüey: mujer que asesinó a cuchilladas a una embarazada es condenada a 30 años

El tribunal colegiado del Distrito Judicial de La Altagracia condenó a 30 años de prisión a una mujer que asesinó a cuchilladas a otra que se encontraba embarazada y con quien había sostenido una riña días antes, en un hecho ocurrido en el municipio de Higüey.

La condenada, Yamency Charles, de nacionalidad haitiana, fue hallada culpable de provocar la muerte con premeditación y asechanza de su compatriota Rafaela Juste Paulino, quien tenía entre cinco y seis meses de gestación al momento del crimen.

De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, el hecho se registró el 21 de julio de 2024, alrededor de las 11:00 de la mañana, en la calle Beller, sector Antonio Guzmán Fernández. Días antes, ambas mujeres habían sostenido una riña.

Las investigaciones establecen que Charles utilizó un cuchillo de aproximadamente seis pulgadas para ocasionarle cinco heridas cortopenetrantes a la víctima, incluyendo una en el hemitórax derecho a nivel del cuarto espacio intercostal, que resultó mortal. El arma homicida fue recuperada por la Policía Nacional.

Sentencia y cumplimiento de la condena

Tras cometer el crimen, la acusada huyó del lugar y fue arrestada el 30 de agosto de 2024 mediante orden judicial No. 03198-2024, ejecutada por agentes policiales.

Durante el juicio, los fiscales Idalia Peralta y Yeury Rodríguez Cabrera demostraron la responsabilidad penal de la imputada, sustentando la acusación en los artículos 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, así como en los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 sobre armas.

El tribunal, integrado por los jueces Sagrario del Río Castillo, Domingo Duvergé Caraballo y Carmen Almonte Almonte, dispuso que la condena sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación para Mujeres de La Altagracia.