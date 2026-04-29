Tribunal de Santiago impone pena máxima contra hombre de 76 años por intento de feminicidio

Nicolás Suárez, condenado a 30 años de prisión por intentar matar a su expareja, en un hecho ocurrido en Cienfuegos, en el distrito municipal Santiago Oeste. ( FUENTE EXTERNA )

El Tercer Tribunal Colegiado de la provincia Santiago condenó a la pena máxima (30 años de prisión) a un hombre de 76, hallado culpable de tentativa de asesinato en perjuicio de su expareja, en un hecho ocurrido en el sector Cienfuegos en el 2024.

La decisión fue adoptada por las juezas Ingrid Liberato, Deyanira Méndez y Kimberly Tatis, quienes acogieron las pruebas presentadas por el Ministerio Público, que demostraron la gravedad del ataque perpetrado por el imputado Nicolás Suárez, alias "Cola".

De acuerdo con el expediente acusatorio, el hecho ocurrió el 17 de julio de 2024, cuando el condenado esperó a la víctima, Erminia Núñez Durán, en su residencia y, sin mediar palabras, la atacó por la espalda con un arma blanca, ocasionándole una profunda herida en el cuello.

La agresión fue presenciada por un nieto de la víctima, quien intervino junto a un vecino para evitar el crimen.

Durante el juicio, la defensa solicitó una pena menor, incluso con carácter suspensivo, alegando la avanzada edad del imputado. Sin embargo, el tribunal rechazó este pedimento y consideró que la gravedad del hecho, así como el riesgo para la víctima, justificaban la imposición de la pena íntegra.

Aunque el Código Procesal Penal contempla circunstancias atenuantes para personas mayores de 70 años, el tribunal ponderó los antecedentes de violencia y la necesidad de evitar la revictimización, aplicando la sanción máxima conforme a la legislación vigente.

Antecedentes de violencia

Los informes médicos establecieron que la mujer sufrió heridas cortantes de gran magnitud en la región cervical, que requirieron suturas extensas y le provocaron una incapacidad médico-legal provisional de 30 días.

Además, evaluaciones psicológicas evidenciaron antecedentes de violencia física, emocional y amenazas de muerte por parte del agresor, con quien la víctima había terminado una relación hace más de 20 años.

El condenado cumplirá la pena en el Centro Correccional Haras Nacionales, destinado a adultos mayores.