Envían a prisión a supuesto cabecilla de red que trajo más de 500 televisores de contrabando

Agentes de la policía custodian el contrabando de televisores incautado en Santo Domingo Este. ( FUENTE EXTERNA )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso este miércoles prisión preventiva por seis meses a un hombre señalado como el cabecilla de una supuesta red criminal a la que le fueron ocupados más de 545 televisores y otros artículos que habrían introducido de contrabando al país.

El Ministerio Público informó que la medida fue impuesta por el juez Leomar Cruz Quezada a Sergio Luis Cáceres Leonardo.

Así mismo, el juez Cruz Quezada declaró el caso como complejo y procesó a Nike Eduardo Rosario Villanueva, Ramón Francisco de Jesús Batista, Francis Montero Peña, Junior Drullard, Jhon Dairo Torres Ozuna y Francis Mojica Matos, a quienes les fue impuesta una garantía económica de 20 mil pesos en efectivo, presentación periódica ante el fiscal investigador e impedimento de salida del país.

Conforme el órgano persecutor, el grupo enfrenta cargos por la comisión de delitos de defraudación aduanera, contrabando, violación impositiva, violación al pago del Impuesto Selectivo al Consumo y asociación de malhechores.

A Cáceres Leonardo también se le atribuye el porte y tenencia de arma de fuego ilegal, y deberá cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, del municipio Santo Antonio de Guerra, de la provincia Santo Domingo.

La solicitud de la medida de coerción del Ministerio Público fue presentada la noche del pasado miércoles ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción de Santo Domingo Este.

Arrestados en flagrante delito

De acuerdo al expediente, los imputados Cáceres Leonardo, de 38 años de edad; Nike Eduardo Rosario Villanueva, de 33 años; Ramón Francisco de Jesús Batista, de 21; Francis Montero Peña, de 24; Junior Drullard, de 34; Jhon Dairo Torres Ozuna, de 36, y Francis Mojica Matos, de 39 años, fueron sometidos a la justicia tras ser arrestados en flagrante delito, cuando realizaban el transbordo de más de 500 televisores de la marca TCL de un furgón a los camiones incautados en Alma Rosa I, Santo Domingo Este.

Los aparatos fueron trasladados en un vehículo tipo furgón desde el muelle de Puerto Plata hasta el sector de Santo Domingo, refiere el documento, citado por el Ministerio Público en una nota de prensa.

Allanamiento

Posteriormente, durante la continuación de las pesquisas el pasado 21 de abril, el Ministerio Público, conjuntamente con miembros de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dintel), ejecutó una orden judicial de allanamiento en el sector Valle del Este, de Santo Domingo Este, donde, procedió también con la incautación de decenas de televisores, varios DVR y otros artículos electrónicos.

Además de los televisores, a la red les fueron ocupados varios DVR, cinco camiones, una yipeta del año marca Hyundai, modelo Tucson, una pistola, un cheque de un monto de 772,750 pesos y 286,200 pesos en efectivo, así como varios recibos de retiros de sumas millonarias en diferentes entidades bancarias.