MP pide prisión preventiva contra profesor acusado de agresión sexual a estudiante menor de edad

El profesor está detenido en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Ministerio Público depositó este miércoles ante la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la solicitud de medida de coerción contra un profesor de un centro educativo acusado de agresión sexual contra una alumna menor de edad.

El órgano acusador pide prisión preventiva contra el docente de matemáticas identificado como Inocencio Lebrón Montero, quien –de acuerdo a una querella interpuesta en su contra- incurrió en "conductas de índole íntima con la alumna", pese a la negativa de ella.

El imputado permanece detenido en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva luego de ser arrestado el 22 de este abril. La audiencia de conocimiento de medida de coerción fue fijada para el dos de mayo, luego de que la pautada para el pasado viernes 24, no se materializara.

De acuerdo a la querella presentada por familiares de la menor, el caso ocurrió en el Instituto Politécnico Víctor Estrella Liz (La Perito), en el Distrito Nacional.

El hecho, según el MP

De acuerdo con la investigación, el imputado aprovechó la relación de confianza derivada de su condición de docente para iniciar un acercamiento progresivo hacia la víctima.

El expediente indica que, posteriormente, ejerció presión emocional sobre la estudiante con la finalidad de que accediera a conductas de índole íntima, pese a que esta, había manifestado de manera expresa, su negativa.

El Ministerio Público establece que en ese contexto se produjeron varios encuentros dentro del vehículo del imputado, donde este presuntamente realizó tocamientos indebidos en perjuicio de la adolescente e insistió en sostener relaciones sexuales, a lo que la víctima se negó.

La investigación, también, señala, que el imputado habría reiterado las conductas denunciadas, manteniendo presión emocional sobre la menor de edad.

Evidencias aportadas y acusación

Como parte de las evidencias aportadas, el órgano acusador presentó una evaluación psicológica practicada a la víctima por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la cual establece indicadores emocionales compatibles con situaciones de vulneración.

El imputado fue apresado el pasado 22 de abril, en virtud de una orden de arresto emitida en su contra por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.

El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 330 y 333, literal D, del Código Penal Dominicano, que tipifican la agresión sexual. También en el artículo 396, literal C, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

Las procuradoras fiscales Adalgisa Tavares y Mariela Ramos, adscritas a la Unidad de Prevención de Violencia de Género y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, depositaron la instancia con la solicitud de medida de coerción contra el imputado. La audiencia fue aplazada por la jueza Lissa Veras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para este sábado, 2 de mayo, a solicitud de la defensa, que requirió más tiempo para preparar sus argumentos.