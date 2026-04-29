Dictan prisión preventiva contra tres acusados por muerte de puertorriqueño en Santiago

Los procesados deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) La Isleta, en Moca. ( ANEUDY TAVÁREZ )

Un juez de la Oficina de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago impuso prisión preventiva, como medida de coerción, contra tres hombres acusados de participar en la muerte de un ciudadano puertorriqueño, en medio de un atraco para despojarlo de una cadena de oro.

La sanción fue impuesta por un período de tres meses contra Edlin Ramón Estrella Correa, Wedelyn Orlando Reyes Rodríguez y Willi José León García.

Los procesados deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) La Isleta, en Moca. La víctima es el extranjero Raymond Clemente Navarro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/ce398d17-04ba-4cb1-a2fa-519e50ccb0a2-2a74adb6.jpg Traslado de los acusados de ultimar a un puertorriqueño durante un asalto en Santiago. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

El hecho ocurrió el pasado 17 de abril en un centro de diversión ubicado en la avenida Hispanoamericana, en Santiago, específicamente en el establecimiento Car Wash y Villar Wilmer, donde los acusados habrían interceptado a la víctima para despojarlo de una cadena de oro, ocasionándole la muerte durante el asalto.

Prófugo

Por este caso, una persona permanece prófuga y es activamente buscada por las autoridades.

Se trata de Saúl Hernández, conocido como "Wily".

Las autoridades le exhortan a que se entregue por la vía que considere pertinente.