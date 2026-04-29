Imponen 20 años de prisión a un hombre que mató a otro en La Vega y huyó del país

Un tribunal colegiado condenó a 20 años de prisión a un hombre extraditado desde Estados Unidos para ser procesado por la muerte de otro a causa de un disparo en el abdomen, durante una discusión ocurrida en la provincia La Vega, en 2022.

Según el Ministerio Público, Estarling Javier López Abreu, alias el Viajero, extraditado en 2024 y procesado por homicidio voluntario, fue condenado tras ser hallado culpable de ocasionar la muerte a Justin Abel Tavárez Durán.

La sentencia establece el cumplimiento de la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, de La Vega, así como el pago de una indemnización a los familiares de la víctima por un monto de RD$2.0 millones.

Cronología del caso y extradición de Estarling Javier López Abreu

El expediente acusatorio señala que el hecho ocurrió el 6 de enero del año 2022, en el municipio Jarabacoa, de la referida provincia, en medio de una discusión entre López Abreu y Tavárez Durán, quien falleció a consecuencia de un disparo de escopeta en el abdomen.

En el momento en que ocurrió el caso la víctima compartía con varios amigos cuando de repente llegó al lugar López Abreu conduciendo una yipeta a alta velocidad con la cual chocó varias motocicletas propiedad de los que acompañaban al hoy occiso y luego huyó de la escena.

Posteriormente, López Abreu fue perseguido por varios de los presentes en el lugar, procediendo a detener la marcha del vehículo y a desmontarse del mismo con la escopeta en sus manos.

En ese momento el procesado inició una acalorada discusión con la víctima en medio de la cual le lanzó el disparo mortal.

Luego de cometer el hecho, López Abreu salió de República Dominicana con destino a los Estados Unidos, con el propósito de evadir la persecución penal.

Detalles confirmados de la sentencia y condena

López Abreu fue arrestado por las autoridades estadounidenses en virtud de una Orden Internacional de Arresto de fecha 6 de enero de 2022.

El Ministerio Público solicitó la extradición en 2022, siendo conocida y aprobada por el Tribunal del Distrito Este de Nueva York en fecha 19 de agosto de 2024.

Las juezas Katia Núñez, Carmen Miledys Sánchez y Lucrecia Rodríguez, del Primer Tribunal Colegiado de La Vega, fundamentaron su sentencia en diferentes pruebas documentales, periciales, ilustrativas y testimoniales que aportó el órgano acusador, las cuales permitieron establecer que el procesado cometió el crimen en violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano.