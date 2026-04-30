Pedidos de misericordia y alegaciones de enfermedad, así ha transcurrido audiencia de caso Senasa

La revisión de la prisión preventiva contra seis detenidos por el fraude de casi RD$16,000 millones al Senasa, incluido su director Santiago Hazim, ha estado marcada por solicitudes de misericordia al juez y al Ministerio Público para cambiar la medida por una más benigna.

La misericordia fue solicitada a los fiscales por la abogada Ivanna Rodríguez, defensora de Rafael Luis Martínez Hazim, quien dijo que este solo suplió 15 millones de pesos a la ARS estatal, monto que consideró insignificante para los cinco años de contrato.

"¿Qué son 15 millones de pesos facturados en cinco años por la empresa?", dijo.

Sostuvo que "hay pruebas" de que se brindaron los servicios contratados.

Su defendido pidió al juez Deiby Timoteo Peguero variar la prisión por una coerción que le permita trabajar y mantener a su familia. "No es lo mismo un plátano que el que se robó una finca".

Reacciones y solicitudes de los imputados

La imputada y también contratista Ada Ledesma dijo que, como cualquier negociante que aspira a contratar con el Estado, obtuvo la oportunidad de hacerlo y vendió RD$38 millones en pampers y proteínas líquidas.

Explicó que, de esos 38 millones, 16 millones en mercancías las adquirió de los Laboratorios Sued.

Cuestionó la frase de un abogado que mencionó que "el que se robó un plátano, ese robó".

Ledesma sostuvo que "hay que comprender en qué calidad fue eso, porque no es lo mismo un plátano que el que se robó una finca".

Criticó también que algunos que se robaron millones están en sus casas.

Sufrió accidente cerebrovascular

En tanto, el exconsultor jurídico de Senasa, Germán Rafael Robles Quiñones, tercero de los imputados que hablaron ante el juez del Séptimo Juzgado de Instrucción, aseguró que a sus 39 años ha sufrido "grandes tragedias familiares", entre ellas haber sido ingresado en cuidados intensivos por un accidente cerebrovascular.

Junto a su abogado presentó ese problema de salud como argumento para ser beneficiado con una coerción diferente a la prisión preventiva.

Sostuvo que a lo único que se han opuesto es a la severidad de los 18 meses de prisión preventiva, pese a los arraigos familiares que posee.

Indicó que lleva 17 años de matrimonio y tiene tres hijos, además de ser responsable, junto a otros familiares, de unos sobrinos autistas luego de que su hermana, de 24 años, falleciera en 2021.

Camacho: ellos fueron los que debieron tener misericordia

El titular de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, respondió a la solicitud de piedad señalando que los imputados debieron tenerla con los adultos mayores enfermos y con quienes padecen enfermedades terminales y acuden a hospitales.

Sostuvo que los perseguidos en este proceso "se robaron la salud del pueblo dominicano", ya que Senasa cuenta con la mayoría de los afiliados, especialmente los más pobres.

"Ellos fueron los que debieron tener algún nivel de misericordia, a sabiendas de que se estaba robando el dinero de la salud del pueblo dominicano", indicó.

Según expuso al juez, no han variado "en absoluto" los presupuestos para que los involucrados en sobornos y corrupción puedan ser dejados en libertad.

El juez emitirá el fallo a las 2:30 de la tarde.

Los que están presos

Además de Santiago Hazim, quien no habló en la audiencia, están recluidos en Las Parras los también exfuncionarios de la ARS Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones y Francisco Iván Minaya Pérez.

También permanecen detenidos Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.