Camacho dice Ángel Luis Guzmán "lidera" una estructura de fraude al Senasa e investigan una tercera

El fraude al Seguro Nacional de Senasa se habría ejecutado a través de redes criminales, una de ellas presuntamente liderada por Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien se le conocerá coerción este viernes, y otra, cuyos detalles de la investigación -según Wilson Camacho- no puede revelar.

El titular de Persecución del Ministerio Público sostuvo que el Senasa "fue atacado por varios frentes" y que para no afectar la persecución que mantienen contra la tercera estructura, no puede revelar informaciones que puedan afectar las indagatorias.

"Les puedo asegurar, aunque no puedo dar detalles, que hay una tercera estructura que también afectó al Seguro Nacional de Senasa", reveló Camacho al salir de la audiencia en la que se le ratificó la prisión al exdirector de la ARS estatal, Santiago Hazim y a otros seis imputados por el fraude.

Dijo que "ningún caso o muy pocos casos" de corrupción han hecho "un daño tan palpable" como el que ha afectado a la ARS y cuyos afiliados son los más pobres.

Camacho sostuvo que el Senasa "fue atacado por varios frentes" y que para no afectar la persecución que mantienen contra una de estructura no puede adelantar sus detalles.

Ratificación de coerción razones muy obvias

Consideró que la ratificación de la prisión preventiva a Hazim y a los otros seis a quienes se les dictó esa medida, el juez Deiby Timoteo lo hizo por "razones muy obvias".

"Este es el quinto juez que entiende que lo correcto, lo idóneo y lo proporcional para cada uno de los imputados es que se mantengan en prisión preventiva por razones que son muy obvias", indicó.

Sobre las alegaciones de problemas de salud de algunos de los siete imputados, el procurador sostuvo que la ley lo que dice es que se imponga una coerción menos severa cuando la enfermedad es grave y terminal.

Entre los que dijeron tener problemas de salud, figuran el exconsultor jurídico de Senasa, Germán Rafael Robles Quiñones, y la contratista Ada Ledesma.

El juez argumentó que el ataque cardiovascular que dijo sufrió Robles Quiñones, según los documentos presentados, fue en el 2023.

Sobre los demás presupuestos de otros acusados, el magistrado Peguero sostuvo que fueron "insuficientes" para cambiarles la prisión por otra coerción.