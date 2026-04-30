Santiago Matías sobre demanda a sus empresas: quiero que fijen la fecha para dar la cara

El influencer Santiago Matías, conocido como Alofoke, se pronunció este jueves sobre la querella penal interpuesta contra dos de sus empresas y un comentarista del programa "Esto no es Radio", espacio que forma parte de su plataforma.

La querella penal, con constitución en actor civil, fue depositada ante la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología por la diputada Leivy Bautista y su esposo, el empresario Lugel Gasilie (Jean Claude).

La acción legal está dirigida contra el comentarista Eduardo Saint-Hilaire Ramírez, panelista del programa "Esto no es Radio Show", así como contra Alofoke Media Group y Alofoke Music, señalados como terceros civilmente responsables.

Reacción de Santiago Matías

Matías reaccionó al caso durante la transmisión en vivo de su programa "Planeta Alofoke", espacio en el que solicitó que el proceso sea rápido, al tiempo que manifestó su disposición de comparecer ante la justicia.

"Quiero que el Ministerio Público, en especial la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, me haga llegar la citación lo antes posible. Dentro del debido proceso, deseo que se fije una fecha rápidamente, porque quiero dar la cara a esa demanda", expresó.

Indicó que la demanda asciende a 100 millones de pesos dominicanos y afirmó que enfrentará el proceso "sin darle largas".

"Yo quiero a esa diputada y a su esposo, a los honorables, enfrentarlos en la justicia, pero quiero que sea rápido; no quiero que le den larga. Mi equipo legal no va en ningún momento a pedir una prórroga de nada; nosotros vamos con todo", agregó.

Más sobre la querella

Según el documento de la demanda, la acción judicial se fundamenta en presuntos delitos de difamación e injuria cometidos a través de medios electrónicos, tipificados en la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y el Código Penal Dominicano.

De acuerdo con la querella, Saint-Hilaire realizó de forma pública reiteradas acusaciones consideradas falsas y difamatorias, al vincular al empresario Jean Claude con supuestas actividades delictivas como narcotráfico, contrabando, tráfico de armas y crimen organizado.

El documento indica que las declaraciones del comentarista afectaron la dignidad de la diputada Bautista y causaron perjuicios morales a sus hijos menores.

Sostiene que estas implicaron indirectamente a otros miembros del entorno familiar, incluida la propia Bautista, a quien se le habría vinculado de manera implícita con la supuesta estructura criminal, ampliando el alcance del descrédito.

La querella sostiene que el comentarista también insinuó que la posición política de Batista había sido obtenida con "dinero del contrabando", lo que, según el documento, la vincula indirectamente con recursos ilícitos y afecta su honor y trayectoria.

Los denunciantes califican estas expresiones como una campaña de descrédito y reclaman una indemnización de 100 millones de pesos por concepto de daños morales, personales y reputacionales.

La defensa legal de los querellantes está a cargo del abogado Miguel Valerio.

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